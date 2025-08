GTA Online potrebbe iniziare a obbligarvi a verificare la vostra età, tra non molto

Rockstar Games starebbe pianificando di implementare la verifica dell'età in GTA Online per impedire di giocare o accedere ad alcune funzionalità del titolo online alle persone sotto certe fasce d'età.

Cosa ha detto il leaker di GTA Online

Come riportato da Tez2 su X, in futuro gli utenti potrebbero dover verificare la propria età per giocare o accedere a determinate funzionalità come i messaggi telefonici, la chat di testo e Snapmatic.

Tez2 non ha saputo indicare quali regioni potrebbero essere interessate da questi controlli di verifica dell'età, ma non c'è dubbio che i giocatori nel Regno Unito saranno i primi a essere interessati dalla verifica dell'età se questa entrerà in vigore, considerando che nei prossimi mesi è previsto un rafforzamento dell'applicazione dell'Online Safety Act.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sebbene i controlli sull'età non siano ancora obbligatori, alcuni editori e sviluppatori hanno già iniziato ad attuare in anticipo alcune forme di verifica dell'età, come Roblox ed Epic Games, per impedire ai giocatori più giovani di accedere ad alcune funzioni come la chat vocale e/o testuale, quindi non sarebbe sorprendente se Rockstar Games facesse lo stesso in GTA Online, considerando che il gioco è costantemente sotto stretta sorveglianza a causa della sua ambientazione e dei suoi contenuti.

Se vi chiedete invece quanto venderà GTA 6 nei primi due mesi, secondo una stima parliamo di cifre fuori di testa.