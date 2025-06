GTA Online si aggiorna e ci trasforma in perfetti riciclatori di denaro sporco

Vediamo quali sono in modo ordinato per l'update chiamato Money Fronts a tema riciclaggio di denaro .

Le novità per GTA Online del 17 giugno

Si inizia con l'autolavaggio Hands On di Strawberry, un ottimo luogo dove guadagnare denaro e riciclare quello sporco: si ottiene un introito passivo dalla propria rete criminale e si può espandere il proprio business comprando il cannabis shop Smoke on the Water e Higgins Helitours. Acquistandole si migliorerà gli introiti della serra per la coltivazione di erba e dei i carichi aerei. Tali affari illegali genereranno però "Attenzione" e se questa aumenta troppo dovremo fingere di essere un onesto imprenditore.

Money Fronts introdurrà anche nuovi veicoli, come i SUV Karin Everon RS e Woodlander e la muscle car Declasse Tampa GT (muscle car), oltre alla moto della polizia Western con tanto di divisa speciale Pattuglia stradale estiva.

Ci sono poi altri vantaggi, ovvero:

l'aggiunta del disturbatore di frequenze a 50 nuovi veicoli

possibilità di saltare diversi filmati quando si rigioca una missione

raddoppio delle fonti di Punti Arena

prolungare il timer del segnale globale nelle sessioni pubbliche delle missioni di vendita

disabilitare il furgone Boxville per le consegne nelle missioni di vendita dell'MC

Uno dei nuovi mezzi di GTA Online

Infine, gli abbonati a GTA+ potranno accedere in modo anticipato a:

supercar Överflöd Suzume

due giri quotidiani alla ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond

"altro ancora"

Ricordiamo che Rockstar Games vi paga 3 milioni di dollari se tornate a giocare a GTA Online.