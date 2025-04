GTA 6 Online sarà presto al centro di un report, con varie informazioni

GTA 6 sarà anche stato annunciato e l'uscita sarà anche fissata per il 2025, ma questo non significa che i fan siano in pace. C'è fame di annunci e novità, soprattutto per quanto riguarda la data di uscita precisa (o almeno quella di un secondo trailer) e per quanto riguarda la modalità online.

Le novità in arrivo su GTA 6

Nel corso di un recente episodio YouTube di Insider Gaming, il noto insider videoludico Tom Henderson ha riferito che nelle prossime settimane verrà pubblicato un nuovo report su GTA 6.

Quante siano queste informazioni e la loro natura è ancora da verificare, ma Henderson ha anticipato ai fan di Grand Theft Auto che ci saranno informazioni su GTA 6 Online. Rockstar Games non ha mai parlato di questa modalità e non è affatto chiaro cosa voglia fare la compagnia: spostare tutti i giocatori da GTA 5 Online alla nuova versione? Ripartire da capo? Difficile dirlo ora come ora.

Henderson è una delle migliori fonti del settore e si è dimostrato affidabile in tantissime occasioni. Al momento della pubblicazione di questa notizia, Rockstar Games non ha commentato né le speculazioni né i report e non crediamo che le cose cambieranno.

Segnaliamo poi che secondo alcuni analisti, se GTA 6 venisse rimandato, alcune compagnie potrebbero fallire.