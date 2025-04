OpenAI lancia la versione "light" di Deep Research per ChatGPT

Ad oggi, l'intelligenza artificiale rappresenta per molti una costante della vita quotidiana, grazie ai suoi molteplici utilizzi. Tra tutti i chatbot di intelligenza artificiale introdotti nel corso degli ultimi anni, ChatGPT di OpenAI risulta senz'ombra di dubbio uno dei più performanti e completi, con milioni e milioni di utenti all'attivo. La situazione è ulteriormente migliorata con Deep Research, ovvero una nuova funzionalità (a pagamento) che permette di effettuare ricerche maggiormente approfondite e accurate all'interno della Rete, con la possibilità di utilizzare fonti online in tempo reale. In particolare, nel corso delle ultime ore, ChatGPT ha introdotto una versione "light" e gratuita di Deep Research, accessibile in maniera completamente libera anche dagli utenti sprovvisti di abbonamento Pro o Plus: scopriamone insieme tutti i dettagli.