Se GTA 6 venisse rimandato, alcune compagnie potrebbero fallire

GTA 6 è un gioco molto atteso e non crediamo serva dirlo. Sono molti i videogiocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della serie di Rockstar Games. Forse però è bene aggiungere che sono anche gli editori di videogiochi a desiderare che il prossimo Grand Theft Auto arrivi sul mercato, per molti motivi.

Le parole del consulente su GTA 6

Porter afferma: "Se sei un'azienda di videogiochi che sta trattenendo il fiato in attesa dell'uscita di GTA 6 e poi [Rockstar] lo ritarda di tre, quattro, cinque, sei mesi, cosa fai?"

"O siete in grado di lanciarvi in quel grande buco nero che è stato lasciato aperto, o dovete prolungare il vostro ritmo di esecuzione di altri sei mesi - sono sicuro che alcune aziende rischieranno di fallire come conseguenza, giusto?".

Attualmente, è credibile che molti sviluppatori ed editori non stiano indicando la data di uscita dei loro videogiochi previsti per la seconda metà dell'anno perché temono di finire troppo vicino a GTA 6. Se però dovessero decidere di rimandare il videogioco a inizio 2026 per andare sul sicuro, solo per scoprire che Rockstar Games stessa ha deciso di fare lo stesso, sarebbe un problema notevole.

PC Gamer ritiene inoltre che Borderlands 4 - previsto per il 23 settembre 2025 - suggerisce che GTA 6 non uscirà in tale periodo. Lo sparatutto di Gearbox è pubblicato da Take-Two, che è anche la compagnia madre di Rockstar Games: difficilmente pubblicherebbe due suoi grandi giochi uno vicino all'altro. Si tratta però solo di supposizioni.

Segnaliamo poi che il secondo trailer di GTA 6 sarebbe in arrivo a breve e questa volta la fonte è più credibile.