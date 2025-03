Quanto ha venduto Chrono Trigger? Square Enix svela i numeri aggiornati del grande classico

In occasione del trentesimo anniversario di Chrono Trigger, Square Enix ha riferito anche il dato totale relativo alle vendite del gioco in questi anni, che hanno raggiunto 5 milioni di copie in tutto il mondo e attraverso le varie versioni che si sono succedute nel tempo, si pensa.

Rispetto ai numeri raggiunti da altri giochi, in particolare in periodi successivi, non è un risultato altissimo se si pensa al valore assoluto di questo titolo e a quanto ha significato per l'intero genere dei giochi di ruolo di taglio nipponico, ma si trattava di un'epoca differente e di una nuova proprietà intellettuale che doveva rivaleggiare contro serie ben più consolidate.

Questo è il traguardo riportato da Square Enix sulla pagina ufficiale dedicata a Chrono Trigger, riferendo dunque che dalla data di uscita a oggi, attraverso diverse riedizioni e conversioni, il gioco ha superato i 5 milioni di copie vendute.