Square Enix festeggia il 30° anniversario di Chrono Trigger con vari progetti, c'è chi spera in una remaster

"Per celebrare il 30° anniversario e per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno giocato a Chrono Trigger fino ad oggi, stiamo pianificando una serie di progetti per il prossimo anno che andranno oltre il mondo del gioco ", si legge nel post di Square Enix su X.

Chrono Trigger , uno dei pilastri dei giochi di ruolo giapponese, oggi, 11 marzo, spegne la sua trentensima candelina . Per l'occasione Square Enix ha pubblicato un post celebrativo in cui afferma che ha in programma molteplici progetti durante il corso del 2025 che "vanno oltre il mondo dei videogiochi".

C'è anche una riedizione tra i progetti per il 30° anniversario?

La prima delle attività in programma è un live streaming speciale con la colonna sonora di Chrono Trigger che andrà in onda dalle 04:00 del 14 marzo fino alle 12:00 italiane del 15 marzo sul canale YouTube di Square Enix Music, a questo indirizzo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chiaramente l'azienda giapponese per il momento ha preferito non condividere ulteriori dettagli in merito gli altri progetti in programma, lasciando i fan sulle spine, che sperano in una remaster o comunque una riedizione che permetta di giocare a questo classico su tutte le piattaforme moderne. Infatti, al momento Chrono Trigger è arrivato su iOS e Android nel 2011 e su PC Steam nel 2018, ma non è disponibile su console PlayStation, Xbox e Nintendo.

Del resto Square Enix ha portato il seguito spirituale Chrono Cross su piattaforme moderne con la The Radical Dreamers Edition del 2022, una remaster con varie migliorie grafiche (non tutte perfette, purtroppo) e contenuti extra. Non è escluso che approfittando dell'anniversario non venga riproposta un'iniziativa simile anche per Chrono Cross.