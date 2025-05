Chrono Trigger Remake potrebbe essere stato svelato dal creatore di Dragon Quest al Comicon Napoli

Yuji Horii, il creatore della serie Dragon Quest, potrebbe aver svelato l'esistenza di Chrono Trigger Remake durante un evento di presentazione al Comicon di Napoli, sebbene la questione non sia affatto chiara e men che meno ufficiale.

Ovviamente la riportiamo in quanto il personaggio in questione è sicuramente da considerare una fonte autorevole, essendo uno dei pilastri di Square Enix, ma l'affermazione potrebbe essere stata travisata dal traduttore, oppure potrebbe essere stata comunque mal interpretata.

In ogni caso ha già destato notevole scalpore, considerando lo spessore del gioco in questione: potrebbe dunque esserci un remake di Chrono Trigger in lavorazione, e la cosa avrebbe anche un certo senso, considerando l'importanza del titolo e il fatto che il publisher sia alquanto propenso a operazioni di questo tipo, come visto di recente anche con Dragon Quest.