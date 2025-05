Vediamo un nuovo e folle video per Revenge of the Savage Planet, a pochi giorni dall'uscita

Seguito di Journey to the Savage Planet , il nuovo titolo prosegue e accentua la linea ironica e sopra le righe dell'originale, proponendo un'ambientazione ancora più strana e colorata, con un'interpretazione più marcatamente sarcastica dell'esplorazione e dello sfruttamento spaziale.

Il team Raccoon Logic è tornato a mostrare Revenge of the Savage Planet con un nuovo e folle trailer di presentazione in occasione del Future Games Show dalla Gamescom latam, che è ormai in arrivo con uscita fissata per l'8 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche all'interno di Game Pass.

Umorismo spaziale

Da quello che possiamo vedere, Revenge of the Savage Planet riprende la struttura da action adventure con elemento survival del gioco precedente ma sembra spingere ulteriormente sull'umorismo e la follia generale, cosa che si riflette anche nello stile grafico adottato e nell'atmosfera generale.

Si tratta di un action in terza persona nel quale dobbiamo esplorare pianeti alieni e gestire una fauna locale alquanto ostile, mentre si cercano risorse e potenziamenti per tornare a casa.

Abbandonato su un pianeta alieno dopo che la missione di colonizzazione dello spazio è stata ritenuta troppo costosa da Alta Interglobal, il tuo ex datore di lavoro, ci troviamo a esplorare nuove e strane terre, raccogliendo tutto quello che possiamo per aiutarci a tornare a casa.

Il tutto è rappresentato con uno stile grafico un po' più cartoonesco di quanto visto in precedenza, con la possibilità di affrontare il gioco in solitaria o in cooperativa (sia in split screen che online), potete conoscerlo meglio nel nostro Provato di Revenge of the Savage Planet.