The Alters presenta le tante insidie del suo mondo alieno in un nuovo video

Una cosa è certa: le sequenze esplorative di The Alters ci permetteranno di ammirare scenari davvero suggestivi , per quanto pieni di potenziali insidie, nell'ambito di un'eperienza che si preannuncia molto affascinante.

The Alters sarà disponibile anche in versione fisica e nella ricca Signature Edition

Le anomalie, in primo luogo: curiose manifestazioni che possono metterci in pericolo e a cui dovremo prestare grande attenzione, ma che avremo modo di contrastare grazie alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie con cui difenderci e perfino attaccare.

L'ambientazione è ricca di minerali e risorse che dovremo cercare di estrarre al fine di ripristinare il funzionamento della nostra stazione, alimentarla e costruire i nuovi moduli necessari per partire, ma svolgere tali mansioni non sarà affatto semplice per via di una serie di pericoli.

Il nuovo video di The Alters presenta le tante insidie del mondo alieno che fa da sfondo all'avventura survival sviluppata da 11 bit studios, in cui ci troveremo appunto intrappolati su di un pianeta ostile e dovremo trovare un modo per tornare a casa.

Non c'è bisogno di alter-arsi

In arrivo il 13 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Alters rappresenta per molti versi un'evoluzione della formula survival tipica delle opere di 11 bit studios, che prima con This War of Mine e poi con Frostpunk ha posto delle basi molto solide e concrete in tal senso.

Peraltro, in questo caso a ravvivare il gameplay troviamo appunto l'idea di base di un protagonista che decide di richiamare delle versioni alternative di sé nel tentativo di formare una squadra che possa affrontare la situazione in cui si trova e trovare un modo per fuggire dal pianeta.