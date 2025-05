Annunciato il gioco di calcio con superpoteri Football Heroes League, disponibile da ora su PC

Il Future Games Show dalla Gamescom latam si è concluso con l'annuncio di Football Heroes League , un gioco di calcio multiplayer free-to-play dove i giocatori in campo possono usare poteri sovrumani ed esibirsi in tiri speciali che farebbero invidia persino a Holly & Benji.

Calcio e superpoteri

Come possiamo vedere dal filmato di presentazione, Football Heroes League è un gioco di calcio multiplayer frenetico 2v2, 3v3 e 5v5, che combina abilità speciali a controlli di precisione. Il gioco offre un sistema di mira innovativo per eseguire passaggi perfetti, tiri potenti e dribbling di precisione.

Sarà possibile scegliere tra un variegato roster di personaggi, ognuno caratterizzato da abilità uniche. Ad esempio, Frostine può congelare gli avversari sul proprio cammino, mentre Beckers può controllare la direzione del pallone dopo averlo calciato usando dei stivali magnetici, mentre Kenzo può eseguire dei rapidi scatti con degli stivali con jet.

Ovviamente sarà possibile slboccare nuovi personaggi e modificare il loro look tramite degli oggetti per la personalizzazione estetica e non mancheranno delle sfide giornaliere e settimanali per ottenere ricompense di vario genere.