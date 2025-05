Gli autori di The Midnight Walk parlano del gioco in un video per il Future Games Show

Annunciata la data d'uscita di The Midnight Walk allo State of Play

I due co-director hanno quindi speso qualche parola sul design dei mostri, in alcuni casi davvero particolare, e naturalmente sulla tecnica utilizzata per la grafica del gioco, lo stop motion , che dona all'intero progetto un'estetica sorprendente e originale.

Redmalm ha descritto alcune delle meccaniche del gameplay di The Midnight Walk , che includono fasi esplorative, combattimenti in stile sparatutto, enigmi da risolvere e un elemento survival rappresentato dal nostro piccolo amico, Potboy, che dovremo difendere.

The Midnight Walk è stato protagonista di una video intervista pubblicata durante il Future Games Show, in cui i due co-director del gioco, Olov Redmalm e Klaus Lyngeled, hanno parlato delle caratteristiche e delle peculiarità di questa originale avventura in stop-motion.

Le ispirazioni di The Midnight Walk

Durante l'intervista per il Future Games Show, gli sviluppatori di The Midnight Walk, già autori di Lost in Random, hanno citato anche alcuni giochi a cui si sono ispirati per questa avventura: una lista che include Alan Wake 2, Little Nightmares 2, il remake di Resident Evil 2 e il cartone animato Moomin.

Come saprete, nel gioco dovremo affrontare un viaggio all'interno di uno scenario inquietante con l'unica compagnia di una lanterna senziente, Potboy, che non mancherà di intrattenerci con le sue chiacchiere e si offrirà di illuminare il nostro cammino alla bisogna.