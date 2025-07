Le vendite di The Alters hanno raggiunto un importante traguardo

11 bit studios ha annunciato che The Alters ha venduto oltre 280.000 copie fra tutte le piattaforme ed è stato messo nella Lista Desideri di Steam da più di un milione di utenti: numeri davvero ottimi per il nuovo titolo degli autori di This War of Mine e Frostpunk.

"Quando le prime idee per The Alters hanno cominciato a circolare all'interno dello studio, nei primi mesi del 2020, erano cariche di promesse", hanno scritto gli sviluppatori del team polacco all'interno di un comunicato stampa.

"Nel corso degli anni, sono arrivati costanti incoraggiamenti da parte di giornalisti, content creator e, più tardi, dai giocatori che hanno provato la demo e ne hanno colto il potenziale."

"Eppure, come accade in ogni nuova impresa ambiziosa, alcune domande silenziose continuavano a riecheggiare: il gameplay sarebbe riuscito a coinvolgere? I temi avrebbero toccato le corde giuste? I giocatori si sarebbero riconosciuti in Jan Dolski, il nostro protagonista imperfetto ma determinato?"