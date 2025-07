Bundle Fire TV Stick 4K Max e controller Luna in offerta su Amazon per il Prime Day

Durante il Prime Day potete portarvi a casa un bundle super interessante per il gaming in streaming : Fire TV Stick 4K Max + controller Luna, disponibile a 86,98€ invece di 148,99€. Un'offerta ottima se volete provare il cloud gaming senza dover acquistare una console. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con consegna veloce e resi gratuiti inclusi per i clienti Prime.

Streaming, gaming e divertimento senza console

Questo bundle include Fire TV Stick 4K Max, il dispositivo di streaming più potente di Amazon, e il controller Luna, pensato per giocare in cloud senza latenza. È tutto ciò che vi serve per iniziare a giocare su Luna, il servizio di gaming in streaming di Amazon (serve un abbonamento a Luna o Prime per accedere ai contenuti).

Una volta configurato, potete scaricare l'app Luna e accedere a giochi come Fortnite gratuitamente con Prime, oppure abbonarvi alle librerie Luna+, Ubisoft e Jackbox Games. Niente download, niente aggiornamenti, niente console.

Il kit Fire TV e controller è perfettamente compatibile con Xbox Game Pass e GeForce Now, quindi potete usarlo anche con tutti i vostri giochi preferiti in cloud.