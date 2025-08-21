MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile la scheda video MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X a 549 € rispetto al prezzo consigliato di 789 €, permettendovi di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della GPU MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X
Si tratta in questo caso della scheda video 12 GB GDDR7, 28Gbps, PCIe 5.0 con supporto a Ray Tracing e tecnologie di rendering neurale, oltre a DLSS Multi Frame Generation. Col DLSS 4 viene introdotto anche un miglioramento della Ray Reconstruction e della Super Resolution, supportate dai Tensor Core di quinta generazione.
Troviamo inoltre le tecnologie Reflex che garantiscono la massima reattività ottimizzando la pipeline grafica, con tempi di reazione più veloci e una maggiore precisione di mira nei giochi più competitivi. Con Reflex 2 troviamo anche Frame Warp, che riduce ulteriormente la latenza. Ad arricchire il tutto è l'IA avanzata.