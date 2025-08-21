1

Il nuovo trailer di Metal Eden ci presenta ASKA, la protagonista

Pubblicato un nuovo trailer di Metal Eden che ci presenta ASKA, la protagonista, la cui natura sarà centrale nell'esperienza.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/08/2025
ASKA, la protagonista di Metal Eden
Metal Eden
Metal Eden
L'editore Deep Silver ha pubblicato un nuovo trailer dello sparatutto in prima persona Metal Eden di Reikon Games, in uscita il 2 settembre su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Il video è completamente dedicato ad ASKA, la protagonista, le cui origini saranno centrali nella narrativa e per spiegare lo sviluppo della trama.

Il trailer si apre con la creazione di un'unità cibernetica, mostrando circuiti e componenti meccaniche che si assemblano per formare un soldato androide, ASKA.

L'azione si sposta rapidamente su scene di combattimento in ambienti industriali e futuristici, caratterizzati da luci al neon, corridoi metallici e vaste aree industriali, che compongono il pianeta su cui si svolgerà il gioco.

Metal Eden è uno sparatutto in prima persona ad alta velocità, dagli autori di Ruiner

Il gameplay mette in mostra una notevole mobilità del personaggio, che può scattare, saltare e muoversi agilmente mentre affronta orde di nemici robotici di varie forme e dimensioni. Vengono presentate diverse armi futuristiche, ognuna con effetti visivi distinti. La narrazione, affidata a una voce fuori campo, introduce elementi della trama, parlando di "Hyper Unit", "Phantom Core" e di un'entità che sembra offrire al protagonista una sorta di immortalità. Insomma, vengono dati gli elementi fondamentali che comporrano la mitologia del gioco.

