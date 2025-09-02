Metal Eden è disponibile, vediamo quali voti ha ricevuto dalla critica

Lo sparatutto in prima persona Metal Eden, l'ultima fatica di Reikon Games, è finalmente disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, come ci ricorda il trailer di lancio.

Dopo circa otto anni di sviluppo e tanti problemi, il team di Ruiner ce l'ha fatta a tornare sulla scena, oltretutto ricevendo degli ottimi giudizi da parte della critica, che ha premiato Metal Eden con voti che vanno dal 7 al quasi punteggio pieno, con una certa prevalenza di otto.