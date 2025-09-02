0

Metal Eden è disponibile, vediamo quali voti ha ricevuto dalla critica

Metal Eden, il nuovo gioco di Reikon Games, è disponibile da oggi, come conferma il trailer di lancio, accompagnato dalle recensioni della critica.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/09/2025
ASKA, la protagonista di Metal Eden
Metal Eden
Metal Eden
Lo sparatutto in prima persona Metal Eden, l'ultima fatica di Reikon Games, è finalmente disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, come ci ricorda il trailer di lancio.

Dopo circa otto anni di sviluppo e tanti problemi, il team di Ruiner ce l'ha fatta a tornare sulla scena, oltretutto ricevendo degli ottimi giudizi da parte della critica, che ha premiato Metal Eden con voti che vanno dal 7 al quasi punteggio pieno, con una certa prevalenza di otto.

Trailer e voti

Il trailer introduce alla storia raccontata dal gioco, dando anche qualche anticipazione (se non volete averne, non guardatelo). Si tratta di un filmato in computer grafica in cui vediamo ASKA, la protagonista, impegnata in combattimento.

Per quanto riguarda le recensioni, alla critica sono piaciute molto le sparatorie, considerate più che soddisfacenti, nonché il ritmo del gioco, davvero elevatissimo. Più critiche per i contenuti, davvero risicati, con nessuna modalità extra, oltre alla campagna base giocabile a più livelli di difficoltà.

Metal Eden, la recensione di uno sparatutto in prima persona che riesce a volare solo per brevi tratti Metal Eden, la recensione di uno sparatutto in prima persona che riesce a volare solo per brevi tratti

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei voti ricevuti finora da Metal Eden.

  • Multiplayer.it: 7 / 10
  • Impulsegamer: 4.9 / 5
  • Analog Stick Gaming: 9.5 / 10
  • DualShockers: 9 / 10
  • Hinsusta: 9 / 10
  • 33bits: 86 / 100
  • 4News.it: 8.5 / 10
  • IGN Spain: 8 / 10
  • Gameliner: 4 / 5
  • XboxEra: 8 / 10
  • TechRaptor: 7.5 / 10
  • Checkpoint Gaming: 7.5 / 10
  • MonsterVine: 3.5 / 5
  • GAMES.CH: 70%
