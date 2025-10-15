Metal Eden si aggiorna con la modalità New Game Plus

Reikon Games ha aggiornato Metal Eden aggiungendo la modalità New Game+ , che consente di rigiocare a questo intenso sparatutto in prima persona a un livello di difficoltà superiore. Infatti, la novità è dedicata a "coloro che hanno completato il gioco e vogliono scoprire di cosa è davvero capace ASKA al massimo della potenza".

Come si avvia e i nuovi contenuti

Una volta terminato il gioco, avrete la possibilità di avviare NG+ dal menu principale. La partita inizierà dalla prima missione, senza tutorial (non avrebbe molto senso, in effetti). Manterrete le abilità e le armi con cui avete concluso la vostra prima partita, che vi saranno indispensabili per affrontare la sfida proposta.

La modalità New Game + ha la difficoltà di gioco più elevata di default, il focus sul gameplay è totale, quindi sono stati tolti il tutorial e gli elementi narrativi o cinematografici; i nemici sono più resistenti e difficili da eliminare, i boss sono più impegnativi; diventa possibile far salire ulteriormente di livello ASKA e sbloccare tutte le armi, abilità e potenziamenti.

Contestualmente, è stato pubblicato anche un trailer con le citazioni della stampa, che riporta i giudizi migliori ricevuti dal gioco, mostrando qualche scena di gameplay.