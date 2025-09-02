L'autore di No Man's Sky scherza sul prezzo di Hollow Knight: Silksong

Sean Murray, il capo di Hello Games, nonché autore della hit No Man's Sky , ha scherzato sul prezzo di Hollow Knight: Silksong , considerato davvero basso da molti, soprattutto in virtù del richiamo del gioco che avrebbe permesso sicuramente di chiedere di più. Naturalmente lo fa in chiave positiva, considerando come la notizia è stata accolta dal pubblico.

Ok, il prezzo è giusto

Murray ha preso un meme molto usato in occasione dei lanci degli aggiornamenti di No Man's Sky (sottolinea come siano stati tutti gratuiti e pieni di nuovi contenuti) e lo ha riletto in chiave Silksong, sottolineando che il pubblico lo avrebbe pagato anche di più di 19,99 euro, se gli fosse stato chiesto di farlo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per confronto, questo è il meme di No Man's Sky.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chiaramente il prezzo di Hollow Knight: Silksong ha generato un piccolo vespaio, con molti che hanno colto subito la palla al balzo per fare confronti con altri titoli, che sembrano offrire di meno pur costando di più. Chiaramente la scelta di Team Cherry non poteva che risultare popolarissima, anche in virtù dell'attesa spasmodica che circonda il lancio del gioco, disponibile dal 4 settembre 2025.

Hollow Knight: Silksong è sicuramente il gioco più atteso del momento, tanto che altri sviluppatori indie hanno spostato i loro lanci per non essere completamente oscurati.