GOG ha lanciato ben sette nuove mod nella sezione One-click, installabili senza grattacapi

Prosegue l'iniziativa One-click di GOG, che nelle scorse ore ha aggiunto delle nuove mod al suo catalogo. Se non sapete di cosa stiamo parlano, negli scorsi mesi il negozio di CD Projekt ha iniziato a mettere a catalogo delle mod preconfigurate, che possono essere installate e giocate come dei normali titoli, a patto di avere gli originali. Quindi niente più sbattimenti per le configurazioni: si installa la mod e la si avvia con un click. Da qui il nome della sezione, cui presto sarà aggiunto anche l'attesissimo Skyblivion, remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion realizzato con il motore di Skyrim.