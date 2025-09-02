GOG ha lanciato ben sette nuove mod nella sezione One-click, installabili senza grattacapi

Prosegue l'iniziativa One-click di GOG, che nelle scorse ore ha aggiunto delle nuove mod al suo catalogo. Se non sapete di cosa stiamo parlano, negli scorsi mesi il negozio di CD Projekt ha iniziato a mettere a catalogo delle mod preconfigurate, che possono essere installate e giocate come dei normali titoli, a patto di avere gli originali. Quindi niente più sbattimenti per le configurazioni: si installa la mod e la si avvia con un click. Da qui il nome della sezione, cui presto sarà aggiunto anche l'attesissimo Skyblivion, remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion realizzato con il motore di Skyrim.
Le nuove mod
Le mod aggiunte al catalogo di GOG sono:
-
S.T.A.L.K.E.R. Anomaly per S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition
Una mega mod che somma le mappe di Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat, rivede graficamente gli originali e aggiunge tantissime altre caratteristiche, compresi dei nuovi contenuti. È considerata una delle mod migliori di sempre.
-
Diablo 1 HD Mod (Belzebub) per Diablo
Consente di aumentare la risoluzione del gioco e introduce molti contenuti aggiuntivi.
-
Ashes 2063 per DOOM II
Una total conversion che è possibile considerare un gioco autonomo, con mappe uniche e tante caratteristiche inedite.
-
GMDX per Deus Ex
Mod che rivede molte caratteristiche del gioco, aggiunge alcune meccaniche, migliora l'interfaccia e sistema tutti gli equilibri di gioco.
-
KeeperFX per Dungeon Keeper
Aggiunge il supporto per i sistemi moderni, migliora la grafica, modernizza i controlli e aggiunge tanti contenuti.
-
RealRTCW per Return to Castle Wolfenstein
Migliora il gioco tecnicamente, aumenta la risoluzione di armi e texture a aggiunge tanti nuovi contenuti, come nemici inediti e oggetti.
-
SWAT: Elite Force per SWAT 4: Gold Edition
Rende il gioco ancora più realistico e aggiunge tanti nuovi contenuti, tra i quali modalità extra come la possibilità di giocare in cooperativa la campagna, nonché alcune missioni extra.
Se vi interessano, potete ottere queste e altre mod gratuitamente dalla pagina ufficiale dell'iniziativa su GOG.