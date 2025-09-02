Il CEO di Atari vorrebbe rimasterizzare Snatcher, Ogre Battle e Panzer Dragoon Saga

"La vita è troppo breve, sai?" Ha esordito Rosen "Anch'io ho i miei, giusto? Se mai avessimo la possibilità di lavorare su Panzer Dragoon Saga o Ogre Battle o Snatcher o qualcosa del genere... voglio dire, non so se andrebbe bene, ma probabilmente farei pressioni per il semplice fatto che mi piacerebbe lavorarci. Ma tutto deve essere in equilibrio. Se questa azienda diventasse semplicemente 'su quali giochi vuole lavorare Wade?' non durerebbe a lungo."

Il CEO di Atari , Wade Rosen, ha svelato in un'intervista concessa alla testata VGC, quali sono i giochi che gli piacerebbe vedere rimasterizzati . Naturalmente quelli cui vorrebbe lavorare con la sua compagnia, che, ricordiamo, possiede Nightdive Studios e Digital Eclipse, due software house specializzate nell'ammodernamento di titoli storici.

Sperimentare, ma con attenzione

In passato, Rosen aveva già menzionato Ogre Battle, cui ora ha aggiunto Snatcher e Panzer Dragoon Saga, il primo è un'avventura narrativa di Hideo Kojima, mentre il secondo è un gioco di ruolo giapponese enorme, che purtroppo non fece grossi numeri dalle nostre parti.

Una scena di Panzer Dragoon

Sebbene Rosen tenga a sottolineare che per questo genere di cose è necessario un equilibrio, cita altri due progetti recenti come prova che Atari è desiderosa di sperimentare il più possibile.

"Ove possibile, l'obiettivo finale è sempre quello di cercare di fare qualcosa per cui nutriamo una grande passione e che abbia una notevole redditività. Penso che un buon esempio di ciò sia Mortal Kombat: Legacy Kollection, giusto?"

Rosen ha poi spiegato che il progetto ha entusiasmato tantissime persone, pur avendo delle ottime prospettive a livello commerciale. Ha poi citato l'edizione rimasterizzata di Outlaws di LucasArts, in arrivo nei prossimi mesi, che è nata più dalla passione che dalle prospettive di vendita, dato che molti non lo ricordano.

Rosen ha quindi aggiunto che c'è un "dare e avere in ogni attività", prima di dire: "Se si va troppo in una direzione, se si è guidati solo dai numeri, si schiaccia lo spirito dell'azienda. Se si è guidati solo dalla passione, beh, spesso non si ha un'azienda. Stiamo vedendo molto di entrambi in questo momento nel settore, e quindi cerchiamo di stare nel mezzo. Ma lasciamo sicuramente che il team scelga un... sai, lavoriamo tutti insieme e scegliamo congiuntamente a cosa lavorare, ma ci saranno sicuramente alcuni titoli come Outlaws che il team propone e io dico 'sì, proviamoci'."