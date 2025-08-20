Outlaws + Handful of Missions: Remaster modernizza il DOOM del vecchio west

Nightdive Studios continua con la sua opera di rimasterizzazione dei classici del mondo dei videoigochi. Questa volta ha annunciato Outlaws + Handful of Missions: Remaster, la nuova edizione di quello che possiamo definire il DOOM del vecchio west.
Sviluppato originariamente da LucasArts e lanciato nel 1997, era un titolo di ottima qualità, che sfruttava davvero bene la sua ambientazione, nonostante i limiti dei motori grafici di allora. Sarà lanciato il 20 novembre 2025 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, GOG e Humble Store).
Dettagli della nuova versione
Outlaws + Handful of Missions: Remaster ci rimetterà nei panni di James Anderson, un ex sceriffo la cui tranquilla vita è stata distrutta per favorire la costruzione di una ferrovia. Spinto dalla sete di vendetta, il nostro deve affrontare un mondo spietato, pieno di criminali senza scrupoli e pistoleri in cerca di fortuna.
Il percorso di vendetta del protagonista porterà il giocatore ad attraversare canyon desolati, città di frontiera e treni in corsa. Naturalmente non mancheranno le sparatorie.
Come tradizione di Nightdive Studios, anche questa edizione rimasterizzata si propone come un modo per elevare l'esperienza originale. Quindi è stata rinnovata la grafica delle armi e dei personaggi, pur essendo stata ricreata fedelmente a partire dai bozzetti originali, per mantenere lo stile del gioco. Inoltre, l'avventura non si ferma alla campagna principale, visto che ci sarà una modalità multigiocatore con crossplay, dotata di modalità classiche come Deathmatch o Cattura la bandiera. C'è anche una modalità chiamata "Uccidi lo sciocco con il pollo!", il cui titolo è tutto un programma.