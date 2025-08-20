Outlaws + Handful of Missions: Remaster modernizza il DOOM del vecchio west

Nightdive Studios continua con la sua opera di rimasterizzazione dei classici del mondo dei videoigochi. Questa volta ha annunciato Outlaws + Handful of Missions: Remaster, la nuova edizione di quello che possiamo definire il DOOM del vecchio west.

Sviluppato originariamente da LucasArts e lanciato nel 1997, era un titolo di ottima qualità, che sfruttava davvero bene la sua ambientazione, nonostante i limiti dei motori grafici di allora. Sarà lanciato il 20 novembre 2025 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, GOG e Humble Store).