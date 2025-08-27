2

Atari ha acquisito Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden e Grow Home da Ubisoft

Atari ha annunciato l'acquisizione di diverse proprietà intellettuali di Ubisoft, nella fattispecie Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden e Grow Home da Ubisoft

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/08/2025
Il robottino di Grow Up

Atari ha acquisito Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden e Grow Home da Ubisoft, al fine di pubblicare nuovamente i giochi in questione sotto la propria etichetta e sviluppare i rispettivi franchise attraverso la realizzazione di nuovi contenuti.

"Milioni di giocatori hanno vissuto questi mondi nel corso degli anni, e ciò permetterà ai fan di lunga data di rivivere quei ricordi, invitando al contempo nuovi utenti a scoprirli per la prima volta", ha dichiarato Deborah Papiernik, vicepresidente della divisione new business di Atari.

"Atari vanta una ricca eredità videoludica e un profondo apprezzamento nei confronti di questi classici: siamo entusiasti di vedere come evolveranno e come si connetteranno ai giocatori in modi nuovi e significativi."

Atari sta per lanciare un nuovo 2600+ a tema Pac-Man per festeggiarne il 45° compleanno Atari sta per lanciare un nuovo 2600+ a tema Pac-Man per festeggiarne il 45° compleanno

"Ubisoft e Atari condividono una tradizione nel creare mondi di cui i giocatori possono innamorarsi: giochi apprezzati da generazioni di fan non solo per il gameplay, ma per le emozioni che ci hanno fatto provare", ha dichiarato invece Wade Rosen, presidente e CEO di Atari.

"Siamo entusiasti di poter reintrodurre questi titoli, esplorando al contempo modi per espandere ed evolvere i rispettivi franchise."

I giochi acquisiti

Pronta a lanciare delle nuove console, Atari ha fornito una breve descrizione delle proprietà intellettuali che ha acquisito da Ubisoft; a cominciare dal survival horror Cold Fear, pubblicato originariamente nel 2005 e sviluppato da Darkworks.

I Am Alive è un action adventure sviluppato da Ubisoft Shanghai nel 2012, mentre Child of Eden è uno sparatutto su binari a tema musicale diretto da Tetsuya Mizuguchi, l'autore di Rez e Lumines.

Infine Grow Home e il suo seguito, Grow Up, sono avventure a base platform sviluppate da Ubisoft Reflections in cui, al comando di un androide, ci viene chiesto di scalare superfici per arrivare sempre più in alto.

#Atari #Ubisoft
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Atari ha acquisito Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden e Grow Home da Ubisoft