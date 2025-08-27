Atari ha acquisito Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden e Grow Home da Ubisoft, al fine di pubblicare nuovamente i giochi in questione sotto la propria etichetta e sviluppare i rispettivi franchise attraverso la realizzazione di nuovi contenuti.

"Milioni di giocatori hanno vissuto questi mondi nel corso degli anni, e ciò permetterà ai fan di lunga data di rivivere quei ricordi, invitando al contempo nuovi utenti a scoprirli per la prima volta", ha dichiarato Deborah Papiernik, vicepresidente della divisione new business di Atari.

"Atari vanta una ricca eredità videoludica e un profondo apprezzamento nei confronti di questi classici: siamo entusiasti di vedere come evolveranno e come si connetteranno ai giocatori in modi nuovi e significativi."

"Ubisoft e Atari condividono una tradizione nel creare mondi di cui i giocatori possono innamorarsi: giochi apprezzati da generazioni di fan non solo per il gameplay, ma per le emozioni che ci hanno fatto provare", ha dichiarato invece Wade Rosen, presidente e CEO di Atari.

"Siamo entusiasti di poter reintrodurre questi titoli, esplorando al contempo modi per espandere ed evolvere i rispettivi franchise."