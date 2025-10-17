1

Atari annuncia Intellivision Sprint, una rivisitazione moderna della console con 45 giochi inclusi

Dagli anni 80' con furore, Intellivision torna grazie ad Atari sotto forma di Intellivision Sprint, una rivisitazione moderna della console con tanti giochi inclusi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/10/2025
Intellivision Sprint

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision annunciando oggi Intellivision Sprint, una rivisitazione in chiave moderna della storica console, che include 45 giochi amati dai fan e una serie di aggiornamenti tecnici.

La console è disponibile per il preordine già da ora a questo indirizzo al prezzo di 139,99 euro. Il lancio è in programma in Europa per il prossimo 23 dicembre (il 5 dicembre in USA e Australia).

Tutti i dettagli sull'Intellivision Sprint

Il nuovo Intellivision Sprint, sviluppato in collaborazione con PLAION REPLAI, si presenta con un design che richiama fedelmente l'estetica dell'originale, sfoggiando una finitura dorata e nera abbinata a un pannello frontale in legno. Dal punto di vista tecnico, la console integra due controller wireless ricaricabili, una porta HDMI per il collegamento a TV e monitor moderni, e una porta USB-A che consente sia l'espansione della libreria di giochi sia la compatibilità con i controller Intellivision originali tramite adattatore.

Intellivision Sprint
Intellivision Sprint
Annunciato il Commodore 64 Ultimate: il leggendario computer torna con hardware aggiornato e compatibilità totale Annunciato il Commodore 64 Ultimate: il leggendario computer torna con hardware aggiornato e compatibilità totale

Uno dei punti di forza del sistema è la presenza di 45 giochi preinstallati. Questi includono classici sportivi come Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis e Super Pro Football, affiancati da giochi di strategia come B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle e Utopia. Non mancano poi gli arcade più amati dai fan, tra cui Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice e Boulder Dash. Ogni gioco è accompagnato da due overlay esclusivi per i controller, con grafiche aggiornate e fronte-retro.

La confezione include la console Intellivision Sprint, i due controller wireless, 48 overlay double-face, i 45 giochi integrati, un adattatore USB per l'alimentazione (senza alimentatore AC) e un cavo HDMI.

La lista completa dei giochi inclusi in Intellivision Sprint

  • Armour Battle
  • Astrosmash
  • Auto Racing
  • B-17 Bomber
  • Baseball
  • Body Slam: Super Pro Wrestling
  • Bomb Squad
  • Boulder Dash
  • Bowling
  • Buzz Bombers
  • Chip Shot: Super Pro Golf
  • Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards
  • Frog Bog
  • Golf
  • Hover Force
  • King of the Mountain
  • Motocross
  • Mountain Madness: Super Pro Skiing
  • Night Stalker
  • Pinball
  • Reversi
  • Sea Battle
  • Shark! Shark!
  • Slam Dunk: Super Pro Basketball
  • Slap Shot: Super Pro Hockey
  • Snafu
  • Soccer
  • Space Armada
  • Space Battle
  • Space Spartans
  • Spiker!: Super Pro Volleyball
  • Stadium Mud Buggies
  • Star Strike
  • Sub Hunt
  • Super Pro Decathlon
  • Super Pro Football
  • Takeover
  • Tennis
  • Thin Ice
  • Thunder Castle
  • Tower of Doom
  • Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks)
  • Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon)
  • Utopia
  • Vectron
