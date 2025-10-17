Atari annuncia Intellivision Sprint, una rivisitazione moderna della console con 45 giochi inclusi

La console è disponibile per il preordine già da ora a questo indirizzo al prezzo di 139,99 euro . Il lancio è in programma in Europa per il prossimo 23 dicembre (il 5 dicembre in USA e Australia).

Tutti i dettagli sull'Intellivision Sprint

Il nuovo Intellivision Sprint, sviluppato in collaborazione con PLAION REPLAI, si presenta con un design che richiama fedelmente l'estetica dell'originale, sfoggiando una finitura dorata e nera abbinata a un pannello frontale in legno. Dal punto di vista tecnico, la console integra due controller wireless ricaricabili, una porta HDMI per il collegamento a TV e monitor moderni, e una porta USB-A che consente sia l'espansione della libreria di giochi sia la compatibilità con i controller Intellivision originali tramite adattatore.

Uno dei punti di forza del sistema è la presenza di 45 giochi preinstallati. Questi includono classici sportivi come Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis e Super Pro Football, affiancati da giochi di strategia come B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle e Utopia. Non mancano poi gli arcade più amati dai fan, tra cui Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice e Boulder Dash. Ogni gioco è accompagnato da due overlay esclusivi per i controller, con grafiche aggiornate e fronte-retro.

La confezione include la console Intellivision Sprint, i due controller wireless, 48 overlay double-face, i 45 giochi integrati, un adattatore USB per l'alimentazione (senza alimentatore AC) e un cavo HDMI.