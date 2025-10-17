Atari annuncia Intellivision Sprint, una rivisitazione moderna della console con 45 giochi inclusi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision annunciando oggi Intellivision Sprint, una rivisitazione in chiave moderna della storica console, che include 45 giochi amati dai fan e una serie di aggiornamenti tecnici.
La console è disponibile per il preordine già da ora a questo indirizzo al prezzo di 139,99 euro. Il lancio è in programma in Europa per il prossimo 23 dicembre (il 5 dicembre in USA e Australia).
Tutti i dettagli sull'Intellivision Sprint
Il nuovo Intellivision Sprint, sviluppato in collaborazione con PLAION REPLAI, si presenta con un design che richiama fedelmente l'estetica dell'originale, sfoggiando una finitura dorata e nera abbinata a un pannello frontale in legno. Dal punto di vista tecnico, la console integra due controller wireless ricaricabili, una porta HDMI per il collegamento a TV e monitor moderni, e una porta USB-A che consente sia l'espansione della libreria di giochi sia la compatibilità con i controller Intellivision originali tramite adattatore.
Uno dei punti di forza del sistema è la presenza di 45 giochi preinstallati. Questi includono classici sportivi come Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis e Super Pro Football, affiancati da giochi di strategia come B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle e Utopia. Non mancano poi gli arcade più amati dai fan, tra cui Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice e Boulder Dash. Ogni gioco è accompagnato da due overlay esclusivi per i controller, con grafiche aggiornate e fronte-retro.
La confezione include la console Intellivision Sprint, i due controller wireless, 48 overlay double-face, i 45 giochi integrati, un adattatore USB per l'alimentazione (senza alimentatore AC) e un cavo HDMI.
La lista completa dei giochi inclusi in Intellivision Sprint
- Armour Battle
- Astrosmash
- Auto Racing
- B-17 Bomber
- Baseball
- Body Slam: Super Pro Wrestling
- Bomb Squad
- Boulder Dash
- Bowling
- Buzz Bombers
- Chip Shot: Super Pro Golf
- Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards
- Frog Bog
- Golf
- Hover Force
- King of the Mountain
- Motocross
- Mountain Madness: Super Pro Skiing
- Night Stalker
- Pinball
- Reversi
- Sea Battle
- Shark! Shark!
- Slam Dunk: Super Pro Basketball
- Slap Shot: Super Pro Hockey
- Snafu
- Soccer
- Space Armada
- Space Battle
- Space Spartans
- Spiker!: Super Pro Volleyball
- Stadium Mud Buggies
- Star Strike
- Sub Hunt
- Super Pro Decathlon
- Super Pro Football
- Takeover
- Tennis
- Thin Ice
- Thunder Castle
- Tower of Doom
- Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks)
- Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon)
- Utopia
- Vectron