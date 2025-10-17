Qualcomm e MediaTek valutano di cambiare fornitore per i chip a 2nm: da TSMC a Samsung

Le tensioni nel mercato globale dei semiconduttori stanno crescendo dopo che TSMC ha deciso di aumentare significativamente i prezzi dei suoi processi produttivi di nuova generazione. Secondo un report di Omar Sohail, Qualcomm e MediaTek starebbero valutando di spostare parte della produzione dei chip a 2 nanometri verso Samsung Foundry, cercando di ridurre i costi e proteggere i propri margini di profitto.

Il colosso taiwanese TSMC starebbe pianificando un aumento del 50% sul prezzo dei wafer a 2nm, portando ogni unità a circa 30.000 dollari, mentre i suoi nodi a 3nm (N3E e N3P) dovrebbero salire rispettivamente a 25.000 e 27.000 dollari.