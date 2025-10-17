Qualcomm e MediaTek valutano di cambiare fornitore per i chip a 2nm: da TSMC a Samsung

Le tensioni nel mercato globale dei semiconduttori stanno crescendo dopo che TSMC ha deciso di aumentare significativamente i prezzi dei suoi processi produttivi di nuova generazione. Secondo un report di Omar Sohail, Qualcomm e MediaTek starebbero valutando di spostare parte della produzione dei chip a 2 nanometri verso Samsung Foundry, cercando di ridurre i costi e proteggere i propri margini di profitto.
Il colosso taiwanese TSMC starebbe pianificando un aumento del 50% sul prezzo dei wafer a 2nm, portando ogni unità a circa 30.000 dollari, mentre i suoi nodi a 3nm (N3E e N3P) dovrebbero salire rispettivamente a 25.000 e 27.000 dollari.
Qualcomm e MediaTek verso Samsung per la produzione di chip a 2nm
Samsung, che ha già avviato la produzione di massa del processore Exynos 2600 basato proprio su questo nodo, mira a dimostrare la maturità delle proprie tecnologie e a riconquistare fiducia nel settore. I rendimenti attuali del processo a 2nm sarebbero intorno al 50%, un dato ancora inferiore a quello di TSMC ma in miglioramento costante.
Secondo indiscrezioni, Qualcomm avrebbe già iniziato a collaborare con Samsung per testare una versione GAA a 2nm dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinato ai futuri smartphone di fascia alta. MediaTek, invece, avrebbe completato il tape-out del suo primo SoC a 2nm, previsto per il 2026, ma non ha ancora confermato un'eventuale partnership produttiva.
Qualcomm e MediaTek potrebbero aumentare a loro volta i costi con l'aumento del prezzo dei chip a 2nm
Con i costi dei chip di punta in crescita - fino a 280 dollari per lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e 200 dollari per il Dimensity 9500 - i produttori di smartphone rischiano di dover scegliere tra ridurre i margini o limitare gli upgrade hardware.
In questo scenario, Samsung Foundry potrebbe diventare la grande vincitrice, consolidando la sua posizione nel mercato dei semiconduttori avanzati. Tuttavia, per convincere Qualcomm e MediaTek a un accordo di dual-sourcing stabile, l'azienda coreana dovrà prima dimostrare di aver definitivamente superato alcuni problemi in passato.