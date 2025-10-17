Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 riceve voti contrastanti nelle recensioni internazionali

Pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , permettendoci finalmente di scoprire come è stato accolto dalla stampa il nuovo capitolo della serie, sviluppato da The Chinese Room.

I voti della stampa vanno dall'80 al 30

Multiplayer.it - 80

Metro GameCentral - 80

Gamereactor UK - 80

Gameblog.fr - 80

PC Gamer - 78

MGG - 75

PlayStation Universe - 75

GameGrin - 75

Vandal - 75

Areajugones - 70

GameSpew - 70

GameSpot - 70

Wccftech - 70

IGN - 70

TheSixthAxis - 70

PCGamesN - 50

Eurogamer - 40

PushSquare - 40

TechRadar Gaming - 30

Come conferma l'elenco dei voti qui sopra, i giudizi della critica sono piuttosto discordanti. Nessuna testata ha assegnato voti particolarmente elevati, e la forbice oscilla tra l'80 e il 30. Al momento della stesura, il metascore su Metacritic è di 67 per la versione PC e 63 per quella PS5, mentre su OpenCritic la media si attesta a 66.

In generale, le recensioni, sia quelle più favorevoli che quelle più critiche, sembrano concordare che il gioco propone una storia coinvolgente e personaggi ben scritti. Tuttavia, allo stesso modo buona parte concordano che l'impianto ruolistico e i combattimenti sono la nota dolente della produzione, con diverse testate che segnalano anche la presenza di problemi tecnici fastidiosi.