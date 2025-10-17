Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 riceve voti contrastanti nelle recensioni internazionali

Pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, permettendoci finalmente di scoprire come è stato accolto dalla stampa il nuovo capitolo della serie, sviluppato da The Chinese Room.
Prima di analizzare le valutazioni della critica estera, vi invitiamo, se non lo avete già fatto, a leggere la nostra recensione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
I voti della stampa vanno dall'80 al 30
- Multiplayer.it - 80
- Metro GameCentral - 80
- Gamereactor UK - 80
- Gameblog.fr - 80
- PC Gamer - 78
- MGG - 75
- PlayStation Universe - 75
- GameGrin - 75
- Vandal - 75
- Areajugones - 70
- GameSpew - 70
- GameSpot - 70
- Wccftech - 70
- IGN - 70
- TheSixthAxis - 70
- PCGamesN - 50
- Eurogamer - 40
- PushSquare - 40
- TechRadar Gaming - 30
Come conferma l'elenco dei voti qui sopra, i giudizi della critica sono piuttosto discordanti. Nessuna testata ha assegnato voti particolarmente elevati, e la forbice oscilla tra l'80 e il 30. Al momento della stesura, il metascore su Metacritic è di 67 per la versione PC e 63 per quella PS5, mentre su OpenCritic la media si attesta a 66.
In generale, le recensioni, sia quelle più favorevoli che quelle più critiche, sembrano concordare che il gioco propone una storia coinvolgente e personaggi ben scritti. Tuttavia, allo stesso modo buona parte concordano che l'impianto ruolistico e i combattimenti sono la nota dolente della produzione, con diverse testate che segnalano anche la presenza di problemi tecnici fastidiosi.