Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 riceve voti contrastanti nelle recensioni internazionali

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto un'accoglienza tiepida da parte della critica internazionale, con voti che oscillano dall'80 al 30.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/10/2025
Un personaggio di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, permettendoci finalmente di scoprire come è stato accolto dalla stampa il nuovo capitolo della serie, sviluppato da The Chinese Room.

Prima di analizzare le valutazioni della critica estera, vi invitiamo, se non lo avete già fatto, a leggere la nostra recensione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

I voti della stampa vanno dall'80 al 30

  • Multiplayer.it - 80
  • Metro GameCentral - 80
  • Gamereactor UK - 80
  • Gameblog.fr - 80
  • PC Gamer - 78
  • MGG - 75
  • PlayStation Universe - 75
  • GameGrin - 75
  • Vandal - 75
  • Areajugones - 70
  • GameSpew - 70
  • GameSpot - 70
  • Wccftech - 70
  • IGN - 70
  • TheSixthAxis - 70
  • PCGamesN - 50
  • Eurogamer - 40
  • PushSquare - 40
  • TechRadar Gaming - 30

Come conferma l'elenco dei voti qui sopra, i giudizi della critica sono piuttosto discordanti. Nessuna testata ha assegnato voti particolarmente elevati, e la forbice oscilla tra l'80 e il 30. Al momento della stesura, il metascore su Metacritic è di 67 per la versione PC e 63 per quella PS5, mentre su OpenCritic la media si attesta a 66.

In generale, le recensioni, sia quelle più favorevoli che quelle più critiche, sembrano concordare che il gioco propone una storia coinvolgente e personaggi ben scritti. Tuttavia, allo stesso modo buona parte concordano che l'impianto ruolistico e i combattimenti sono la nota dolente della produzione, con diverse testate che segnalano anche la presenza di problemi tecnici fastidiosi.

