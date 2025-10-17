0

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è finalmente disponibile in versione fisica su Amazon, ecco la Deluxe Edition

Su Amazon è finalmente disponibile la versione retail di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in una Deluxe Edition per PS5 tutta da scoprire.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/10/2025
Avete amato l'originale e avete voglia di calarvi nuovamente nel suo fantastico mondo? Oppure siete tra coloro che non hanno avuto modo di giocare il primo titolo e vogliono recuperare una pietra miliare dell'industria del gaming? Oggi potete farlo con una Deluxe Edition retail tutta da scoprire per PS5; The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è disponibile su Amazon a 44,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La Deluxe Edition fisica di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered include il gioco di base, le armature, le armi e le armature per cavalli esclusive di Akatosh e Mehrunes Dagon, le espansioni della storia Isole Shivering e Cavalieri dei Nove, l'accesso all'artbook in versione digitale e all'app della colonna sonora, e i contenuti scaricabili aggiuntivi: Fighter's Stronghold, Spell Tome Treasures, Vile Lair, Mehrunes' Razor, The Thieves Den, Wizard's Tower, Orrery e Horse Armor Pack.

Ulteriori dettagli sul gioco

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered offre una versione modernizzata del celebre gioco del 2006, premiato come Gioco dell'Anno, con una grafica rinnovata e meccaniche di gioco ottimizzate. Questa remaster permette ai giocatori di esplorare il vasto mondo di Cyrodiil come mai prima d'ora, affrontando le forze dell'Oblivion determinate a prenderne il controllo.

Ogni dettaglio del mondo di Tamriel è stato meticolosamente ricreato, rendendo mozzafiato ogni momento dell'esplorazione. L'universo di Oblivion è popolato da storie coinvolgenti e personaggi memorabili, ciascuno con missioni e interazioni uniche che arricchiscono l'esperienza narrativa. Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.

