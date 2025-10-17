L'horror Zoochosis arriva anche su Xbox Series X|S e Xbox One, trailer e data di uscita

Il team di Clapperheads ha annunciato che Zoochosis presto sarà disponibile anche su Xbox Series X|S e Xbox One . Questo survival horror ambientato in uno zoo approderà sulle piattaforme verdecrociate il prossimo 24 ottobre .

Una notte da incubi

Già disponibile su PC, PS4 e PS5, Zoochosis ci mette nei panni di un custode notturno di uno zoo al suo primissimo turno. Sfortuna vuole che la struttura sia stata infestata da un misterioso parassita che prende il controllo degli animali e li trasforma in delle creature mutanti, assetate di sangue e letali. Il nostro compito sarà quello di salvare la pelle e possibilmente anche quella degli animali non infetti, esaminandoli ed eliminando quelli colpiti dal parassita, talvolta dovendo anche prendere decisioni difficili. Le scelte fatte durante il corso dell'avventura e i nostri risultati, cambiano anche l'esito della storia

Il gioco si struttura come un survival horror in prima persona, che alterna forti momenti di tensione e terrore in cui dovremo affrontare o scappare da creature feroci, ad a momenti gestionali, in cui dovrmeo nutrire gli animali dello zoo e monitorare le loro condizioni.