Absolum arriverà su Xbox o no? Dotemu chiarisce la situazione, dimostrando nuove aperture

C'è un aggiornamento da riportare sulla questione Absolum su Xbox , visto che le affermazioni che erano state pubblicate in precedenza dal community manager suonavano piuttosto drastiche nei confronti di un'eventuale versione per la console Microsoft: Dotemu è dunque intervenuta per chiarire la situazione e correggere il tiro , almeno parzialmente.

Una posizione più aperta

Qualche giorno fa, alla richiesta di delucidazioni sulla possibilità che Absolum arrivasse su Xbox, un community manager aveva riferito che la cosa non era nei piani del team, lasciando anche qui uno spiraglio aperto ma con affermazioni alquanto drastiche.

"Il team di Absolum è molto piccolo, e a causa di questo dobbiamo avere delle priorità", aveva scritto, "È comunque raro per noi uscire insieme su tutte le piattaforme e, in questo caso, Xbox non è stata una priorità nei piani per questo gioco".

In effetti, l'ottimo action RPG a scorrimento al momento è presente su PC, PlayStation e Nintendo Switch ma non su Xbox, cosa che aveva spinto alcuni utenti a chiedere informazioni, ricevendo tale risposta.

Nelle ore scorse, il publisher Dotemu è nuovamente tornato sull'argomento, per correggere in parte le affermazioni del community manager e, in qualche modo, ammorbidire un po' la posizione.

"Il nostro community manager ha risposto alle domande della community in buona fede, ma senza fornire il contesto della nostra strategia aziendale più ampia", si legge in questo comunicato successivo.

"Dotemu ha sempre avuto un rapporto solido e positivo con Xbox e ha pubblicato diversi giochi su questa piattaforma, tra cui Ninja Gaiden: Ragebound, uscito quest'estate. Anche se al momento non è possibile condividere alcun piano, i fan di Xbox dovrebbero rimanere sintonizzati per i prossimi annunci".

Quest'ultima frase, in particolare, sembra aprire nuove prospettive sulla questione.