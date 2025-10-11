Absolum non è arrivato su Xbox Series X|S perché “non è tra le priorità e nei piani” del team di sviluppo

Absolum si è rivelato una delle sorprese più gradite di questo ricco 2025, con il titolo firmato da Dotemu, Guard Crush Games e Supamonks che ha conquistato i favori di critica. Anche il pubblico sembra apprezzare questo peculiare "rogue 'em up" a giudicare il 92% di recensioni positive su Steam. Il gioco è disponibile da ieri su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, ma all'appello mancano le versioni Xbox Series X|S e Xbox One.

Il motivo? Lo ha spiegato il community manager "Pixel Perfect" sul server Discord ufficiale di Dotemu: il team di sviluppo è molto piccolo e non ha avuto tempo né risorse sufficienti per portare Absolum su tutte le piattaforme. Da qui la decisione di escludere Xbox Series X|S, che "non era una priorità" e non rientra nei piani per questo gioco specifico.