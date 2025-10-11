0

Absolum non è arrivato su Xbox Series X|S perché “non è tra le priorità e nei piani” del team di sviluppo

Absolum è uscito sulle console PlayStation e su Nintendo Switch, ma non su Xbox. Il team di Dotemu ha spiegato il perché.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/10/2025
Absolum si è rivelato una delle sorprese più gradite di questo ricco 2025, con il titolo firmato da Dotemu, Guard Crush Games e Supamonks che ha conquistato i favori di critica. Anche il pubblico sembra apprezzare questo peculiare "rogue 'em up" a giudicare il 92% di recensioni positive su Steam. Il gioco è disponibile da ieri su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, ma all'appello mancano le versioni Xbox Series X|S e Xbox One.

Il motivo? Lo ha spiegato il community manager "Pixel Perfect" sul server Discord ufficiale di Dotemu: il team di sviluppo è molto piccolo e non ha avuto tempo né risorse sufficienti per portare Absolum su tutte le piattaforme. Da qui la decisione di escludere Xbox Series X|S, che "non era una priorità" e non rientra nei piani per questo gioco specifico.

Absolum non arriverà su Xbox... almeno per ora

"Il team dietro Absolum è piccolo quanto il movimento di resistenza che vedete nel gioco. Proprio per questo, come accade spesso con titoli simili, dobbiamo fare delle scelte. È raro che riusciamo a pubblicare su tutte le piattaforme, e in questo caso Xbox non era una priorità e non è nei nostri piani per questo titolo", ha scritto il community manager su Discord.

Pixel Perfect non ha chiarito perché, nello specifico, Xbox Series X|S sia stata messa da parte, ma è facile ipotizzare che le altre console godano semplicemente di una diffusione maggiore e offrano quindi prospettive più vantaggiose in termini di vendite. In ogni caso, in un secondo messaggio il community manager è tornato sulla questione, affermando: "Al momento non ci sono piani, ma chissà cosa potrebbe accadere in futuro", aprendo così uno spiraglio su una possibile versione Xbox di Absolum.

