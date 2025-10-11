Battlefield 6, Absolum, Little Nightmares 3 o ancora Ghost of Yotei? Cosa giocherete questo weekend?

Anche quella che si sta concludendo è stata una settimana ricca, che ha visto l'arrivo di alcuni titoli di grosso calibro e con uno un particolare - Battlefield 6 - che potrebbe occupare una grande quantità di tempo per i giocatori, vista la sua persistenza online (almeno nelle intenzioni degli sviluppatori).

Le proposte di questa settimana e non solo

Partiamo dunque da Battlefield 6, il nuovo sparatutto ad ambientazione bellica di DICE che punta a rilanciare finalmente la serie tra i giocatori, cercando di recuperare la gloria raggiunta in passato dai capitoli precedenti.

È una questione che abbiamo già visto in passato, con ogni nuovo capitolo che promette grandi cose e sembra poter proporre un livello qualitativo notevole, con grandi aspettative spesso disattese alla prova pratica, ma in questo caso la situazione sembra decisamente migliore, con ottime impressioni emerse già dalla beta e confermate in sede di recensione.

Absolum potrebbe essere la grande sorpresa di questi giorni: arrivato proprio questa settimana, è una sorta di picchiaduro a scorrimento con struttura in 2D che sembra veramente un gioco d'altri tempi, realizzato con una notevole cura da DotEmu e in grado di arricchire la meccanica arcade con elementi in stile gioco di ruolo e roguelike.

Tra le uscite di questa settimana dobbiamo poi menzionare anche Little Nightmares 3, che porta avanti la tradizione dell'horror da fiaba oscura inventato da Tarsier e reinterpretato qui da Supermassive Games.

In questo caso ci troviamo a seguire le avventure di Low e Alone, due migliori amici alla ricerca disperata di una via d'uscita dal Nulla, ponendoci di fronte a una nuova dose di enigmi ambientali e inquietanti minacce da affrontare anche in multiplayer cooperativo.

Insomma, le uscite di questa settimana bastano a tenerci occupati, ma non possiamo dimenticare l'immancabile backlog, che in questo periodo probabilmente è cresciuto ulteriormente: tra i titoli più recenti che immaginiamo siano ancora ampiamente in in voga c'è Ghost of Yotei, il nuovo action di Sucker Punch che ci trasporta nella magia del Giappone feudale e in un violento percorso di vendetta, che probabilmente in molti dovranno ancora terminare.

Insomma, di materiale ce n'è davvero fin troppo, dunque cosa giocherete questo weekend?