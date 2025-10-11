Google Chrome silenzia le notifiche fastidiose dei siti: ecco la novità

Google ha annunciato una nuova funzione di Chrome in grado di disattivare automaticamente le notifiche che arrivano da alcuni siti web. Si tratta di una novità che si aggiunge alle già disponibili funzioni Controllo di Sicurezza di Chrome. In particolare, le notifiche silenziate sono quelle che derivano da siti web con cui non interagite . Vediamo meglio il suo funzionamento.

Notifiche meno invadenti

Google ha voluto ridurre il sovraccarico di notifiche provenienti da siti web che non sono stati visitati di recente. La nuova funzione si integra tra le impostazioni di Chrome, affiancandosi a quelle dedicate alle autorizzazioni per fotocamera e posizione, e sarà disponibile su Android e desktop, ovviamente per il browser Chrome.

Secondo quanto riportato, molti utenti ricevono un numero molto elevato di notifiche e meno dell'1% delle persone clicca effettivamente su quest'ultime. Sebbene possano essere utili in alcuni casi, lo smartphone può diventare una centrale nucleare di avvisi davvero fastidiosi. "Questa funzione revoca le autorizzazioni per i siti solo quando il coinvolgimento degli utenti è molto basso e viene inviato un volume elevato di notifiche. Questa funzione non revoca le notifiche per le app web installate", si legge.