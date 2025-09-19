Gemini in Chrome: l’assistente IA semplifica la navigazione con tanti strumenti gratuiti

Google ha annunciato una serie di novità legate a Chrome e all'integrazione di Gemini. Nelle prossime settimane verranno infatti introdotte diverse funzioni in grado di agevolare ulteriormente la navigazione, riferendoci in particolare ai dispositivi Windows e Mac. Ovviamente vi aggiorneremo sulla disponibilità ufficiale in Italia, ma per ora vediamo le principali novità.
Ulteriore sicurezza con Google AI Mode e Gemini Nano
Google ha annunciato che sarà possibile accedere rapidamente alla modalità IA di Google Search direttamente dalla barra degli indirizzi. Potrete porre domande complesse e ottenere risposte utili e immediate senza perdere troppo tempo, ma questa novità dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi mesi, dato che alla fine del mese sarà disponibile negli Stati Uniti. Inoltre, potrete porre domande sull'intera pagina in cui vi trovate senza dover uscire.
Infine, Gemini Nano viene già utilizzata nella modalità Protezione avanzata per la navigazione sicura, ma questo tipo di strumento verrà ampliato per bloccare anche i siti che usano virus o finti omaggi per truffarvi.
Sempre per quanto riguarda la sicurezza, Chrome utilizzerà l'intelligenza artificiale per consentire agli utenti di modificare le password compromesse con un solo clic. Il browser rileverà anche le notifiche potenzialmente spam, dandovi la possibilità di visualizzarle o di annullare l'iscrizione (già presente su Android e ha dato ottimi risultati, riducendo di circa 3 miliardi al giorno le notifiche indesiderate).