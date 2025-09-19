Gemini in Chrome: l’assistente IA semplifica la navigazione con tanti strumenti gratuiti

Google ha annunciato una serie di novità legate a Chrome e all'integrazione di Gemini. Nelle prossime settimane verranno infatti introdotte diverse funzioni in grado di agevolare ulteriormente la navigazione, riferendoci in particolare ai dispositivi Windows e Mac. Ovviamente vi aggiorneremo sulla disponibilità ufficiale in Italia, ma per ora vediamo le principali novità.

Le principali novità: assistente IA e navigazione più funzionale Nei prossimi mesi verranno introdotte funzionalità basate su un assistente IA, in modo da gestire velocemente le attività, come prenotare un appuntamento o fare la spesa settimanale. Come funziona esattamente? Basterà dire a Gemini cosa fare, lasciando che svolga il lavoro per voi. Inoltre, potrà funzionare su più schede: ciò significa poter confrontare quest'ultime e riassumere le varie informazioni. Se ad esempio state pianificando un viaggio e siete alla ricerca di un hotel, Gemini vi aiuterà analizzando i dati presenti su diversi siti web, aiutandovi a creare l'itinerario perfetto. Se invece state cercando un vecchio progetto ma non riuscite a trovarlo manualmente dalla cronologia, potete chiedere a Gemini di trovarlo per voi. A cambiare è anche la gestione dei vostri siti e app preferiti, come YouTube, Maps o Calendar. Google ha infatti migliorato l'integrazione tra Gemini e le varie applicazioni in modo da avere tutto a portata di mano. Potrete infatti programmare riunioni o cercare un punto specifico di un video su YouTube senza dover uscire dalla pagina attuale. Il caricamento di file audio è ufficialmente disponibile su Gemini: ecco come funziona