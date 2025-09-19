0

Gemini in Chrome: l’assistente IA semplifica la navigazione con tanti strumenti gratuiti

Il browser Chrome di Google si arricchirà di nuove funzioni per offrire un'esperienza ancora più funzionale, sicura e intelligente, grazie all'integrazione di Gemini. Vediamo le principali novità.

Google ha annunciato una serie di novità legate a Chrome e all'integrazione di Gemini. Nelle prossime settimane verranno infatti introdotte diverse funzioni in grado di agevolare ulteriormente la navigazione, riferendoci in particolare ai dispositivi Windows e Mac. Ovviamente vi aggiorneremo sulla disponibilità ufficiale in Italia, ma per ora vediamo le principali novità.

Le principali novità: assistente IA e navigazione più funzionale

Nei prossimi mesi verranno introdotte funzionalità basate su un assistente IA, in modo da gestire velocemente le attività, come prenotare un appuntamento o fare la spesa settimanale. Come funziona esattamente? Basterà dire a Gemini cosa fare, lasciando che svolga il lavoro per voi. Inoltre, potrà funzionare su più schede: ciò significa poter confrontare quest'ultime e riassumere le varie informazioni.

Se ad esempio state pianificando un viaggio e siete alla ricerca di un hotel, Gemini vi aiuterà analizzando i dati presenti su diversi siti web, aiutandovi a creare l'itinerario perfetto. Se invece state cercando un vecchio progetto ma non riuscite a trovarlo manualmente dalla cronologia, potete chiedere a Gemini di trovarlo per voi.

A cambiare è anche la gestione dei vostri siti e app preferiti, come YouTube, Maps o Calendar. Google ha infatti migliorato l'integrazione tra Gemini e le varie applicazioni in modo da avere tutto a portata di mano. Potrete infatti programmare riunioni o cercare un punto specifico di un video su YouTube senza dover uscire dalla pagina attuale.

Ulteriore sicurezza con Google AI Mode e Gemini Nano

Google ha annunciato che sarà possibile accedere rapidamente alla modalità IA di Google Search direttamente dalla barra degli indirizzi. Potrete porre domande complesse e ottenere risposte utili e immediate senza perdere troppo tempo, ma questa novità dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi mesi, dato che alla fine del mese sarà disponibile negli Stati Uniti. Inoltre, potrete porre domande sull'intera pagina in cui vi trovate senza dover uscire.

Infine, Gemini Nano viene già utilizzata nella modalità Protezione avanzata per la navigazione sicura, ma questo tipo di strumento verrà ampliato per bloccare anche i siti che usano virus o finti omaggi per truffarvi.

Sempre per quanto riguarda la sicurezza, Chrome utilizzerà l'intelligenza artificiale per consentire agli utenti di modificare le password compromesse con un solo clic. Il browser rileverà anche le notifiche potenzialmente spam, dandovi la possibilità di visualizzarle o di annullare l'iscrizione (già presente su Android e ha dato ottimi risultati, riducendo di circa 3 miliardi al giorno le notifiche indesiderate).

