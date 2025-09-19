Ratatan è disponibile su Steam in accesso anticipato, conferma il trailer animato

Ratatan è disponibile su Steam in accesso anticipato, come conferma il divertente trailer animato pubblicato per l'occasione da Ratata Arts, team di sviluppo che vanta fra gli altri la collaborazione di Hiroyuki Kotani.

L'autore originale della serie Patapon ha voluto dar vita a una sorta di sequel spirituale e i presupposti sembrano quelli giusti, grazie al divertente mix fra azione e ritmo che caratterizza il gameplay di Ratatan e che ora avremo modo di toccare con mano grazie all'early access.

Naturalmente questo lancio non rappresenta che l'inizio di un percorso che consentirà al progetto di crescere, arricchirsi e migliorare sotto la spinta dei feedback forniti dai giocatori, e la speranza è che non ci voglia troppo per vedere il gioco debuttare nella sua versione completa.

Il trailer, ricco di colori e allegria, ci introduce allo scenario di Rataport: un'isola pittoresca, collocata nel mezzo di un mare vasto e tranquillo, in cui vivono appunto i Ratatan, creature simili ad animali mosse da un desiderio comune, quello di raggiungere un luogo leggendario.