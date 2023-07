Ratatan, il seguito spirituale di Patapon spiega perché dovreste supportarlo su Kickstarter

Per l'occasione, Ratata Arts e TVT - i due team al lavoro su Ratatan - hanno confezionato un trailer dedicato che ci permette di vedere quali sono le caratteristiche principali di Ratatan, dal suo gameplay al suo approccio narrativo. Possiamo subito dire che lo spirito di Patapon è più che mai vivo in questa nuova IP, ma per tutti i dettagli vi consigliamo di continuare a leggere.

Stiamo parlando di Ratatan , un gioco che si pone come seguito spirituale di Patapon ed è infatti realizzata dal creatore della serie PlayStation: Hiroyuki Kotani. Ora, il team è pronto a presentare questa nuova opera che cerca supporto economico da parte degli appassionati tramite Kickstarter, con una campagna che avrà inizio dal 31 luglio 2023. Se si raggiungerà l'obiettivo minimo, il gioco sarà pubblicato su PC, mentre versioni console arriveranno in base al superamento di traguardi di finanziamento superiori.

Nel corso dei decenni tante IP videoludiche sono nate, hanno ottenuto un limitato successo e sono poi scomparse mentre il mercato si evolveva e i grandi editori ritenevano poco remunerativo cercare di puntare su prodotti di medio-basso calibro. Per i singoli creativi, però, un "piccolo" pubblico è in realtà più che sufficiente per giustificare nuovi capitoli della propria serie e se l'IP originale non è più disponibile, basta crearne una nuova.

Che cos’è Ratatan e cos’è Patapon

Ratatan non è Patapon, ma è quanto di più simile può esistere

Ovviamente non tutti conoscono Patapon. Si tratta di una saga nata su PSP nel 2008 e proseguita poi nel 2009 e nel 2011 con Patapon 2 e Patapon 3. Infine, i primi due capitoli sono tornati nel 2017 e nel 2020 sotto forma di remaster. Parliamo in tutti i casi di giochi rimici nei quali dobbiamo controllare un esercito di esserini comandandoli a suon di musica. Ratatan segue lo stesso identico concetto.

Come spiega il team, in Ratatan torneremo a controllare i nostri guerrieri con i quattro tasti frontali del controller, definendo in modo strategico quali azioni devono essere eseguite. Il tema musicale diventa però ancora più importante rispetto a Patapon, in quanto i personaggi stessi saranno armati di strumenti musicali da utilizzare in battaglia. Per esempio, avremo modo di usare Keroronpa, un personaggio di supporto che usa un megafono per stimolare i combattenti, ma anche Harigittan, un personaggio difensivo che usa una chitarra per proteggere gli alleati con la sua musica.

Chiaramente questi sono solo due semplici esempi dei personaggi che avremo modo di utilizzare nel nostro esercitato di Ratatan. Rispetto a Patapon, il nuovo gioco di Hiroyuki Kotani mira a inserire ancora più varietà e profondità nell'uso dei propri personaggi. Troveremo infatti anche i Cobuns, alleati che sono in grado di cantare, muoversi e attaccare seguendo il ritmo del nostro esercito Ratatan. In totale, potremo avere fino a un centinaio di soldati a nostra disposizione. Per ora abbiamo visto solo uno scorcio di quello che il gioco ha da offrire e si dovrà mettere alla prova l'avventura prima di poter dire veramente se tutti questi elementi aiuteranno a rendere ancora più strategico e vario l'approccio in battaglia, ma la prima impressione è che Ratatan sia prima di tutto un'evoluzione della formula originale e non solo una copia.

Ancora più interessante è il fatto che il sistema di controllo di Ratatan proporrà una novità. Hiroyuki Kotani spiega che vi sarà un sistema di movimento più "moderno" in quanto il team voleva "tentare un nuovo approccio, quindi stiamo sperimentando permettendo al giocatore di muovere liberamente i Ratatan. Ciò detto, si tratta di un gioco ritmico quindi ci saranno molteplici comandi che dovrete inserire in base alla musica. Speriamo che questa nuova miscela fornisca la giusta fusione di azione ritmica senza essere eccessivamente complessa". Un nuovo approccio quindi, più moderno e forse più semplificato per permettere anche a chi non è pratico con questo genere di approcciarsi a Ratatan con più tranquillità.