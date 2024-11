Ratatan ha un periodo di uscita annunciato e un trailer: il successore di Patapon ha trovato un editore

TVT e Ratata Arts hanno annunciato un periodo di uscita per Ratatan, ancora molto vago ma se non altro confermato da un accordo di publishing trovato con Game Source Entertainment per portare sul mercato questo nuovo titolo che è considerato il successore spirituale di Patapon.

Il gioco arriverà nel 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ancora in data da precisare ma se non altro confermando che il progetto sta andando avanti e ha ora trovato la propria strada per raggiungere il mercato, come conferma anche il nuovo trailer pubblicato.

A conferma dei passi avanti effettuati dal team di sviluppo, Ratatan ha una demo giocabile che è stata messa a disposizione presso lo stand di Game Source all'evento WePlay Expo 2024, che si tiene questo fine settimana presso lo Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.