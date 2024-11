Tomb Raider IV-VI Remastered avrà la modalità Foto estesa, vediamo i dettagli

Una modalità del genere era stata inserita anche in Tomb Raider I-III Remastered , ma in questo caso la funzionalità proposta parte da quanto offerto in tale titolo e la espande ulteriormente, proponendo ulteriori opzioni e personalizzazioni.

Tante personalizzazioni per immortalare Lara

Come descritto da Aspyr nell'aggiornamento dedicato a questa specifica opzione, la modalità Foto di Tomb Raider IV-VI Remastered si presenta alquanto completa a curata.

Potete vederne alcune immagini riportate nella galleria qui sopra, che mostrano alcuni esempi dei risultati ottenibili.

Oltre alle pose e agli abiti già presenti nel capitolo precedente, la nuova funzione consente di modificare l'angolatura della camera, la profondità di campo, lo zoom e altre opzioni per una perfetta messa in scena secondo le proprie esigenze.

Ci sono inoltre molte più espressioni e pose differenti da applicare a Lara, consentendo una grande quantità di combinazioni diverse tra costumi utilizzabili, acconciature, accessori ed espressioni facciali della protagonista.

Tomb Raider IV-VI Remastered ha la data di uscita fissata per il 14 febbraio 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: si tratta di una raccolta contenente la seconda trilogia della serie in versione rimasterizzata, ovvero Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness.