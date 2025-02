Il trailer di lancio di Tomb Raider IV-VI Remastered vi emozionerà

Se infatti i tre classici sono stati riproposti in maniera fedele alle versioni originali, non mancano le funzionalità inedite, le ottimizzazioni sul piano dei controlli e alcuni contenuti extra che rendono la raccolta molto interessante anche e soprattutto per chi quelle esperienze le ha già sperimentate.

Il video presenta un entusiasmante carrellata di sequenze d'azione tratte dai tre giochi presenti nel pacchetto, ovverosia Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness , enfatizzando il lavoro di rimasterizzazione effettuato sulla grafica, ma non solo.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Tomb Raider IV-VI Remastered abbiamo speso parole positive in merito alla remaster, in particolare per via dell'impegno degli sviluppatori nel ripristinare alcuni materiali, sebbene sia evidente la superiorità del primo dei tre giochi rispetto agli altri.

È dunque Tomb Raider: The Last Revelation il titolo più interessante e rappresentativo di questa riedizione, grazie alle affascinanti ambientazioni, a una trama appassionante e alla sua capacità di offrire ancora oggi un impianto convincente e godibile, nonostante i tanti anni passati dall'uscita.

Pur mettendo in campo soluzioni narrative talvolta coraggiose, infatti, Chronicles e The Angel of Darkness pagano dazio per via di una lavorazione che ai tempi è risultata un po' frettolosa, influenzando la qualità generale di due capitoli che soprattutto oggi risultano poco brillanti.