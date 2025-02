iPhone SE 4, la memoria di base potrebbe far storcere il naso a molti

Manca ormai sempre meno alla possibile presentazione di iPhone SE 4, il nuovo smartphone entry-level della compagnia di Cupertino, prevista per il prossimo 19 febbraio, secondo il recente teaser di Tim Cook . Nel frattempo, un rumor delle ultime ore potrebbe aver gettato luce sulla memoria di base di iPhone SE 4, che potrebbe non essere esattamente al passo coi tempi: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Tra le specifiche attese per il nuovo modello entry-level troviamo poi un display OLED da 6,1 pollici di diagonale con frequenza d'aggiornamento pari a 60 Hz, il chip A18, supporto a Face ID e l'inedito modem 5G proprietario , che verrà poi inserito all'interno dei futuri dispositivi della compagnia. Nel caso del comparto fotocamere troveremo molto probabilmente un sensore principale da 48 megapixel, accompagnato da un sensore per la fotocamera anteriore da 12 megapixel.

Secondo un leak delle ultime ore, iPhone SE 4 potrebbe presentare una memoria di base a dir poco anacronistica: all'interno di un listino appartenente ad un retailer cinese, infatti, sarebbe apparsa una versione di iPhone SE 4 dotata di 8 GB di RAM e soli 64 GB di memoria interna . Nonostante il taglio di memoria piuttosto ridotto, ricordiamo che iPhone SE 4 potrebbe supportare Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia di Cupertino in arrivo in Italia ad aprile.

iPhone SE 4: quando uscirà sul mercato?

Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone SE 4: considerando la presentazione attesa per il prossimo 19 febbraio, il nuovo modello potrebbe essere immediatamente disponibile per l'acquisto su Apple Store, con un prezzo in Italia che si aggirerà indicativamente sui 500 euro o poco più.

iPhone SE 4 (immagine puramente indicativa)

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana, in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple.