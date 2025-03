Tomb Raider 4-6 Remastered: come si restaurano i capitoli più controversi di Lara Croft?

Uscito il 14 febbraio di quest'anno, Tomb Raider IV - VI Remastered ha chiuso la esalogia dei capitoli di Tomb Raider restaurati da Aspyr Media e creati originariamente sotto l'egida di Core Design e Eidos Interactive. The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness sono stati trattati con grande attenzione da Aspyr, che aveva già dimostrato di saper maneggiare con cura il materiale prodotto dal defunto team britannico che ha dato i natali a Lara Croft.

Il restauro di The Angel of Darkness

Di quanto The Angel of Darkness sia stato un capitolo particolarmente sfortunato e frainteso, ne avevamo parlato all'interno di questa retrospettiva del gioco, che ripercorre la storia dello sviluppo del sesto capitolo e del perché ai tempi fu un disastro. Parte del problema era legato a una serie di contenuti che Core fu costretta a tagliare per rimanere nella tabella di marcia ma che Aspyr ha reintegrato nella sua remastered.

Com'è stato esplorare i contenuti tagliati? È stato come sbirciare nelle menti degli sviluppatori di Core?

"È stata davvero una grande esperienza vedere parti di un gioco precedentemente rimosse", dice Reese. "Sono ispirazioni e opportunità che non si sono concretizzate. In questi casi è utile provare ad entrare nella mentalità dei vecchi sviluppatori e capire perché certi tipi di idee potevano essere passate per la mente del team al momento dello sviluppo originale. È sempre un'opportunità che attendiamo con impazienza e, inoltre, è semplicemente fantastico. In fin dei conti, siamo fan di questo franchise come tutti gli altri ed è difficile non emozionarsi quando si vedono cose così interessanti".

Buona parte dei contenuti tagliati di The Angel of Darkness è stata ripristinata

La quantità di contenuti di AoD ripristinati è notevole, soprattutto considerando quanto è stato originariamente tagliato. Qual è stato il processo di ricostruzione di questo materiale? Era tutto ciò a cui Aspyr aveva accesso, o sono state operate delle scelte, magari basate sul level design?

"Abbiamo voluto reintegrare il più possibile. Le limitazioni in questo specifico caso erano rappresentate dall'effettiva capacità di recuperare le fonti originali e la fattibilità tecnica di reincorporarle nel gioco. A volte siamo stati anche limitati dalla "completezza" dei lavori più vecchi. A volte ci imbattiamo in un'idea incredibile, con molto potenziale, ma solo abbozzata a matita. Il livello di sforzo necessario per definirla e implementarla completamente avrebbe richiesto di prenderci libertà creative, con il rischio di allontanarci dalla direzione di design originale degli sviluppatori".

The Angel of Darkness è stato il protagonista involontario della Tomb Raider IV - VI

Ovviamente The Angel of Darkness è stato un po' suo malgrado il protagonista di questa remastered, poiché ritenuto il peggior Tomb Raider nella storia del franchise, ma non è il solo capitolo a essere contenuto nella collezione. Sebbene The Last Revelation e Chronicles siano stati sviluppati utilizzando il motore di gioco originale, è stato adottato un approccio diverso nel ripristinare questi due capitoli?

"Ogni gioco è diverso e unico a modo suo. Nessuno di loro è esattamente uguale e cerchiamo sempre di prendere ciò che abbiamo imparato e applicarlo al gioco successivo. È molto più semplice quando i giochi sono così simili, specialmente dopo Tomb Raider I-III Remastered. Ci siamo attenuti al nostro stesso approccio e abbiamo cercato di adattarci dove necessario".