Tomb Raider: The Angel of Darkness, il lato oscuro di Lara Croft

Parliamo ovviamente del sesto capitolo della serie, Tomb Raider: The Angel of Darkness , l'ultimo partorito da Core Design e Eidos Interactive e che rivive nella Tomb Raider IV - VI Remastered di Aspyr Media e Saber Interactive. The Angel of Darkness (il VI lo hanno aggiunto per comodità, ma in originale non c'è mai stato, ndr) è sicuramente il capitolo più oscuro di Tomb Raider non solo per il tono, ma anche per i suoi retroscena di sviluppo. Ecco perché.

Gli anni a cavallo tra la fine dei '90 e i primi duemila sono stati un periodo di incredibile trasformazione per la società e dalla deriva molto oscura. Il terrore del millennium bug, la crisi della new economy, il terrorismo globale sono stati la benzina per l'intrattenimento di quel periodo, producendo cult intramontabili nell'immaginario collettivo come Matrix, Battle Royal o Donnie Darko. Insomma, tutti hanno vissuto un momento dark all'inizio del terzo millennio, anche Lara Croft .

Il contesto storico

Per capire questo capitolo così bistrattato è necessario scavare nel suo passato, iniziando dall'E3 del 2001 dove venne mostrato il primo trailer di quello che allora era ancora noto come "Tomb Raider Next Generation". Ciò che rese così devastante il tonfo di The Angel of Darkness fu l'altezza settata dall'entusiamo del team di sviluppo. Quindi in Core Design tutti iniziarono a sognare, in grande. Del come il progetto si schiantò nel peggiore dei modi ne parleremo più avanti, ma è indubbio che in quegli anni la "macchina Tomb Raider" macinava tanti soldi e tanta visibilità.

Angelina Jolie nella locandina del film Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Nel 2001, due anni prima dell'uscita di The Angel of Darkness, una ventottenne Angelina Jolie vestiva per la prima volta i panni della nota avventuriera nel film Lara Croft: Tomb Raider. Un evento che consacrò una volta per tutte il personaggio a icona, svincolandosi per sempre dalla visione che Toby Gard, l'artista che creò Lara, ebbe nel 1996. Da donna elegante e irraggiungibile, Lara Croft divenne un'eroina action, oltre che la testimonial commerciale perfetta.

E proprio per rendere le sue avventure un po' più accattivanti e contemporanee, nel film diretto da Simon West spunta fuori una setta segreta che costringe Lara a immischiarsi in affari loschi con gente decisamente pericolosa. Il successo e la portata di questo film furono tali da influenzare a loro volta la serie videoludica, con Core Desing prima e Cristal Dynamics dopo a saccheggiare quanto visto al cinema. Lo sviluppatore inglese, per esempio, dal film prende un look più fresco e autentico di Lara, specialmente nell'abbigliamento (e nel cambio dell'occhiale da sole dove la montatura a lenti sferiche fa spazio a un paio super anni 2000) e nel già citato elemento thriller-action della setta segreta, mentre Crystal Dynamics prenderà in blocco gli interni della Croft Mansion cinematografica e regalerà al modello della Lara di Tomb Raider: Legend una silhouette molto vicina a quella della Jolie.

In The Angel of Darkness, Lara si confronta con i suoi traumi

Quando uscì Lara Croft: Tomb Raider - La Culla della Vita, sequel fatto con pure e semplici mire economiche, Paramount Pictures accusò Core e Eidos dell'insuccesso del film, ribadendo come i giocatori sarebbero andati al cinema più volentieri se non fossero rimasti delusi da The Angel of Darkness.