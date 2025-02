Il PlayStation Store aggiunge nuove offerte alle promozioni “Il Pianeta degli Sconti” per PS4 e PS5

Ogni mercoledì il PlayStation Store si aggiorna con nuove promozioni per PS4 e PS5 e in questo caso sono state espanse le offerte a tema "Pianeta degli Sconti" lanciate la scorsa settimana. Tra le novità troviamo anche vari giochi della serie di Assassin's Creed e non solo.

Tra le nuove offerte sono incluse alcune esclusive console realizzate dai PlayStation Studios. Ad esempio, Ghost of Tsushima: Director's Cut al momento è disponibile a 39,99 euro, con una riduzione di prezzo del 50%. Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, invece, scende a 19,99 euro.