PlayStation Store, il Pianeta degli Sconti: le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5

Il Pianeta degli Sconti brilla nel cielo del PlayStation Store, promettendoci un affascinante viaggio fra le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5 che durerà fino al prossimo 26 febbraio. Avete insomma a disposizione diversi giorni per fare le vostre valutazioni, e come al solito eccoci qui a suggerirvi i potenziali affari da non perdere. La promozione vede la presenza di parecchi titoli che è possibile acquistare al prezzo più basso raggiunto finora su PS Store, vedi ad esempio lo straordinario remake di Resident Evil 4, il violentissimo picchiaduro Mortal Kombat 1, l'affascinante action Rise of the Ronin, il controverso gioco di guida open world Test Drive Unlimited Solar Crown e il sorprendente Fate/Samurai Remnant.

Resident Evil 4 Senza dubbio uno dei migliori remake mai realizzati, Resident Evil 4 torna a toccare su PlayStation Store il suo prezzo più basso di sempre, 19,99€ anziché 39,99€: nominalmente parliamo di uno sconto del 50%, ma considerando che la cifra piena è stata ridotta da Capcom in maniera consistente rispetto al lancio, ci troviamo di fronte a un'occasione che sarebbe davvero un peccato perdersi. Sì, perché l'avventura di Leon Kennedy nel remoto villaggio spagnolo in cui pare sia stata condotta Ashley Graham, la giovane figlia del Presidente degli Stati Uniti, ha bisogno di ben poche presentazioni. Giunto sul posto come agente governativo, Leon si rende subito conto che qualcosa non va fra i contadini, che gli si lanciano contro con una ferocia inaudita, in uno stato di tranche. Il segreto dietro tanta violenza è legato a un misterioso culto e a un pericoloso parassita, Las Plagas, che sembra aver infettato gli abitanti del villaggio, rendendoli semplici burattini al servizio di una volontà malvagia. Cosa c'entra tuttavia la figlia del presidente? Per scoprirlo dovremo farci largo fra le tante insidie di questo straordinario classico rivisitato. Leon e Ashley in Resident Evil 4 Forte di un comparto tecnico completamente ridisegnato e di un gameplay migliorato rispetto alla versione originale, il survival horror targato Capcom deve assolutamente essere vostro, specie a questo prezzo. Non siete ancora convinti? Allora andate a dare un'occhiata alla nostra entusiastica recensione di Resident Evil 4.

Mortal Kombat 1 A proposito di rifacimenti, Mortal Kombat 1 ha segnato una vera e propria svolta per la celebre saga di picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios, che dopo gli eventi del precedente capitolo ha subito una sorta di inaspettato reboot quando Liu Kang, diventato Dio del Fuoco, ha deciso di plasmare nuovamente l'universo e di modificare in tal modo il ruolo e il background di tutti i Kombattenti. La meccanica dei Kameo in Mortal Kombat 1 Le intenzioni di Kang erano nobili, ma la violenza non si è fermata e così il potente guerriero si è trovato a dover svolgere il ruolo che era stato di Raiden, radunando i più forti guerrieri della Terra per affrontare Shang Tsung e i suoi uomini nel tentativo di impedirgli di conquistare il mondo. In che maniera? Attraverso la rinascita del torneo di Mortal Kombat, naturalmente. La ripartenza narrativa della serie ha avuto sostanziali implicazioni sul gameplay, visto che i vari personaggi si sono ritrovati con identità, affiliazioni e repertori differenti: elementi che vanno ad alimentare un sistema di combattimento ancora più interessante, forte di alcune importanti novità (vedi il ruolo dei Kameo) che aumentano lo spessore strategico degli scontri. Uno scontro sanguinolento di Mortal Kombat 1 Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di Mortal Kombat 1, ci troviamo di fronte a un episodio solidissimo, divertente e spettacolare, che grazie alle offerte del Pianeta degli Sconti è tornato a toccare la sua cifra minima su PlayStation Store: appena 19,99€ anziché 49,99€, per una riduzione che arriva in questo caso al 60%.

Rise of the Ronin Se il Giappone feudale vi affascina, Rise of the Ronin potrebbe senz'altro porsi come un recupero importante, specie considerando lo sconto del 38% attualmente disponibile su PS Store, che porta il prezzo dell'action firmato Team Ninja a 49,59€ anziché 79,99€: una riduzione importante rispetto alla cifra iniziale, specie se avevate già programmato l'acquisto ma avete dovuto rimandarlo per qualche motivo. Una sequenza di combattimento di Rise of the Ronin La storia che viene raccontata nel gioco è quella di "Lama Velata", un abile guerriero determinato a rovesciare lo shogunato Tokugawa, responsabile del massacro della sua famiglia, che si ritrova a dover affrontare un misterioso combattente che è in realtà una persona che conosce molto bene e da cui è stato diviso durante una missione finita male. Caratterizzato da un vasto open world denso di attività e incarichi, Rise of the Ronin può contare su di un sistema di combattimento eccellente, che rappresenta senza alcun dubbio l'elemento migliore dell'esperienza confezionata da Team Ninja, grazie a una pregevole resa degli impatti e alla varietà delle azioni che vengono messe a disposizione dei giocatori. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Rise of the Ronin.

Test Drive Unlimited: Solar Crown I tantissimi fan del classico TDU hanno atteso con trepidazione il ritorno della serie con Test Drive Unlimited: Solar Crown, restando però delusi dalla qualità di un prodotto con qualche difetto di troppo, specie al debutto. Gli aggiornamenti hanno tuttavia migliorato la situazione in maniera netta, introducendo anche ulteriori contenuti e andando così ad arricchire la struttura iniziale. Test Drive Unlimited: Solar Crown e il suo affascinante open world Dunque sì, l'offerta disponibile grazie al Pianeta degli Sconti, che consente di portarsi a casa Solar Crown a 35,99€ anziché 59,99€, con una riduzione pari al 40%, potrebbe senz'altro far accendere la proverbiale lampadina sulla testa di chi aspettava proprio questo momento per compiere il grande passo, mettersi alla guida di una delle tante vetture del gioco e gareggiare per le strade di Hong Kong Island e quelle di Ibiza. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Test Drive Unlimited: Solar Crown.