La prima sessione di prova di Elden Ring Nightreing fa crollare i server PlayStation

La comunicazione di FromSoftware su Elden Ring Nighreign

Ricordiamo che la prova è solo online e non è possibile accedere se i server non sono attivi. L'account ufficiale di Elden Ring su Twitter ha scritto, in traduzione: "I server PlayStation di Elden Ring Nightreign sono attualmente in fase di manutenzione. Stiamo lavorando per ripristinare la funzionalità dei server. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in seguito. Grazie per la pazienza e la comprensione." Anche l'account giapponese ha dato varie indicazioni riguardo allo stato dei server, segnalando problemi e tentativi di riavvio.

Al momento della scrittura non è ancora stato indicato quando i server dovrebbero tornare attivi. Considerando che le prove durano poche ore l'una, questo blocco è significativo e potrebbe rendere impossibile ad alcuni utenti PlayStation di provare Elden Ring Nightreign. Dovremo vedere se FromSoftware deciderà di ampliare la disponibilità della versione di prova.

