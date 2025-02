Svelate le dimensioni di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii su PS4 e PS5 e la data del preload

Manca una settimana esatta al debutto di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, lo spin-off action della serie con protagonista Goro Majima. Nel frattempo l'account X di PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni del download del gioco su PS4 e PS5 e la data di inizio dei preload tramite il PlayStation Store.

Stando alle informazioni condivise, la versione PS4 avrà un peso di ben 67,84 GB, mentre quella PS5 risulta molto più leggera e occupa 39,092 GB. In entrambi i casi è già applicata una patch (rispettivamente la 1.10 e la 1.001.000). Come al solito queste dimensioni potrebbero variare leggeremente in positivo o in negativo con l'uscita di eventuali aggiornamenti al lancio.