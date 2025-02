I requisiti PC di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sono stati annunciati da SEGA

Nello specifico, la configurazione minima è in grado di far girare l'avventura di Goro Majima a 1080p e 30 fps con dettagli bassi, laddove si imposti la FSR su "bilanciato", mentre quella raccomandata punta ai 1080p e 60 fps con dettagli alti senza la necessità di upscaling.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, requisiti raccomandati

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, requisiti minimi

SEGA ha annunciato i requisiti di sistema per la versione PC di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , con la tradizionale configurazione minima e raccomandata per far girare al meglio il gioco sulla piattaforma Windows.

Su PC non dovrebbero esserci problemi

In arrivo il 21 febbraio, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii dovrebbe girare senza problemi sulla maggior parte dei PC, se consideriamo le prestazioni del precedente episodio della serie, Like a Dragon: Infinite Wealth, che è sembrato fin da subito molto ben ottimizzato.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro provato di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, il gioco potrà contare su quattro differenti ambientazioni: Rich Island, la piccola isola in cui l'avventura ha inizio; Nele Island, sede del gruppo religioso dei Palekana; Madlantis, una sorta di rifugio per i pirati; e infine Honolulu, lo scenario principale di Infinite Wealth.