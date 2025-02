TikTok ora si può scaricare anche fuori dal Play Store Android negli Stati Uniti

Come funziona il download fuori da Play Store

Con questa modifica, anche chi ha un telefono Android negli Stati Uniti può ora tornare a scaricare o aggiornare l'app per la prima volta da quando Google l'ha rimossa da Google Play il mese scorso in risposta a un divieto statunitense sull'app. È possibile scaricare sia TikTok che TikTok Lite, una versione dell'app progettata per funzionare con connessioni Internet più lente. Una volta fatto, è possibile installare o aggiornare l'app semplicemente aprendo il file e approvandone l'installazione.

Nonostante la rimozione dal Google Play Store, TikTok rassicura gli utenti sulla sicurezza dell'app. In una pagina di aiuto, l'azienda afferma che il codice sorgente di TikTok è costantemente monitorato da Oracle e da esperti di sicurezza indipendenti. Un impegno per garantire la protezione dei dati degli utenti, soprattutto dopo le precedenti accuse sul progetto Texas, volto a isolare le operazioni statunitensi dalla Cina.

La decisione di offrire il download diretto per Android è una chiara risposta al divieto che ha portato alla rimozione di TikTok dal Google Play Store il mese scorso: un'azione che aveva lasciato molti utenti americani senza la possibilità di scaricare o aggiornare l'app, nonostante il rinvio voluto dal presidente Donald Trump.

Mentre Google sembra non voler sfidare il divieto e rischiare multe salate, TikTok continua a cercare soluzioni alternative per rimanere accessibile agli utenti americani. Il download diretto per Android è un passo importante in questa direzione, ma l'app continua a non essere accessibile su iOS e iPhone con TikTok installato sono finiti in vendita su eBay a prezzi assurdi.

Intanto Elon Musk ha risposto alle voci che lo volevano come possibile acquirente della compagnia.