TikTok sarà comprato da Elon Musk? Ora arriva una risposta

Tra le possibilità per salvare il servizio vi è la vendita. Chi potrebbe mai acquistare TikTok? Uno dei nomi in campo è quello di Elon Musk . Il proprietario sudafricano è però interessato a questa operazione?

TikTok - l'app di video streaming di Bytedance - è da tempo in difficoltà negli USA, visto che la nazione nordamericana vuole bloccare l'applicazione, definendola un rischio per la sicurezza nazionale.

Le parole di Musk su TikTok

Elon Musk ha recentemente dichiarato di "non essere impaziente di acquisire TikTok". Musk ha rilasciato questa dichiarazione durante un'intervista al WELT Economic Summit, avvenuta dopo che il presidente Donald Trump ha ritardato una legge che impone alla società madre ByteDance di vendere TikTok, sotto minaccia di un ban negli Stati Uniti.

Era stato riferito, in report, che il governo cinese era aperto a un accordo in cui Musk (un alleato chiave di Trump) avrebbe acquisito l'app. Trump ha persino dichiarato ai giornalisti che vorrebbe che Musk o il presidente di Oracle - Larry Ellison - acquisissero TikTok; ha anche firmato un ordine esecutivo per creare un fondo sovrano che potrebbe acquistare una quota dell'app.

Musk, però, ha affermato di non essere interessato affermando di non aver fatto proposte per TikTok. "Non ho piani su cosa farei se avessi TikTok", ha detto nell'intervista. "Credo che guarderei l'algoritmo e cercherei di decidere: Quanto è utile questo algoritmo? E cosa possiamo fare per spostare l'algoritmo in modo che sia più produttivo e, in definitiva, utile all'umanità?". Ha aggiunto di non "usare personalmente TikTok" e di "non avere molta familiarità con esso".

