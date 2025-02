Un videogioco di Ritorno al futuro è in sviluppo, svela il co-creatore

La saga di Ritorno al futuro è molto amata ma non pare che sia destinata a ritornare sul grande schermo, almeno al momento. Potrebbe però risorgere in altri formati. A questo riguardo, il co-creatore di Ritorno al futuro, Bob Gale, ha dichiarato che è in lavorazione un nuovo videogioco .

La dichiarazione del co-creatore di Ritorno al futuro

Nell'intervista, a Gale è stato chiesto "cosa c'è di nuovo" per lui nell'universo di Ritorno al Futuro, e lui ha risposto: "Abbiamo la possibilità di realizzare un nuovo videogioco basato su Ritorno al Futuro", per la gioia degli appassionanti che saranno certamente molto interessanti a questa possibilità.

Marty in Back to the Future: The Game

Gale ha continuato: "Non voglio dirvi di più perché non mi è permesso, ma è qualcosa che volevo fare da molto tempo. Tocchiamo ferro e speriamo che accada. Naturalmente, il 2025 è il 40° anniversario del film originale. Stiamo organizzando alcuni eventi, inoltre è in fase di post-produzione un documentario sulla realizzazione del musical".

Per chi non lo sapesse, Ritorno al Futuro ha già avuto un gioco in passato chiamato "Back to the Future: The Game", pubblicato nel dicembre 2010 da Telltale Games in versione episodica. Impossibile dire al momento se il nuovo videogioco sarà nuovamente un'opera narrativa o se opterà per generi differenti. Quali sono le vostre speranze?