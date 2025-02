Due giochi di The Legend of Zelda sarebbero in arrivo su Nintendo Switch 2

Precisiamo subito che si tratta di rumor e non di informazioni ufficiali, quindi non è detto che il tutto si riveli vero. Inoltre, è sempre possibile che Nintendo cambi in corso d'opera i propri piani e quindi che quanto rivelato dalle voci di corridoio non porti a nulla.

Nintendo Switch 2 avrà bisogno di nuovi giochi per poter avere successo, ma ovviamente nel mezzo delle grandi produzioni è sempre utile ed efficiente proporre port e remake di vecchi classici . Secondo i rumor, ad esempio, la console riceverà almeno due vecchi The Legend of Zelda in un nuovo formato.

I due giochi di The Legend of Zelda che sarebbero in arrivo su Nintendo Switch 2

Il primo dei due giochi di The Legend of Zelda di cui si vocifera l'arrivo su Nintendo Switch 2 è un remaster/port di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Queste voci sono iniziate nel 2023, quando è stato riferito che una demo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild riprodotta con Nintendo Switch 2 è stata mostrata agli sviluppatori durante un evento a porte chiuse. Poi, nel 2024, è stato riferito che una "versione migliore" di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarebbe arrivata su Nintendo Switch 2, probabilmente al lancio della console o in prossimità di esso, ma non era chiaro se si trattasse di un semplice porting o di una vera e propria remaster con sensibili miglioramenti.

Riju seduta sul proprio trono in The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Secondo vari rumor, è inoltre in lavorazione un remaster/remake di un vecchio gioco di The Legend of Zelda per Nintendo Switch 2. Quale gioco in particolare resta da vedere, ma sono stati suggeriti e ipotizzati capitoli come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: The Wind Waker e The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Va detto che entrambi i rumor non sono poi così sorprendenti, visto che il modus operandi di Nintendo è oramai chiaro. Vari capitoli classici di The Legend of Zelda sono tornati su Nintendo Switch e non è strano che la compagnia voglia fare lo stesso con la futura console. Anche un port del gioco di maggior successo della serie non è strano, sebbene in questo caso la retrocompatibilità potrebbe essere "un problema".

Infine, se siete fan della saga, vi segnaliamo che la mappa di Zelda Breath of the Wild dentro Minecraft è pronta dopo anni: un video la mostra.